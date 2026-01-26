싱가포르항공, 美 포춘지 ‘존경받는 기업 50’ 10년 연속 선정

싱가포르항공이 미국 포춘지가 선정하는 ‘세계에서 가장 존경받는 기업 50’에 10년 연속 뽑혔다.

26일 싱가포르항공에 따르면 미국 경제전문지 포춘(FORTUNE)이 선정한 ‘2026년 세계에서 가장 존경받는 기업’에서 50대 올스타 기업으로 선정됐다. 싱가포르항공은 2017년부터 올해까지 10년 연속 포춘지 선정 50대 올스타 기업에 이름을 올렸다.

싱가포르항공은 지난해보다 4계단 상승한 전체 순위 24위를 기록하며 3년 연속 순위 상승이라는 성과를 거뒀다. 싱가포르 기반 기업 중 유일하게 50대 올스타 기업에 이름을 올렸을 뿐만 아니라, 아시아 기업 가운데 두 번째로 높은 순위를 차지했다. 또한 전 세계 항공업계 기업 평판 순위에서 1위로 선정되며 글로벌 항공업계를 대표하는 기업으로서 가장 우수한 평가를 받았다.

포춘 선정 50대 올스타 기업은 전 세계 다양한 산업군에 종사하는 3380명의 경영진, 임원, 분석가들이 뽑은 가장 존경하는 10개 기업을 기반으로 한다. 올스타 기업은 혁신, 서비스 품질, 재무 건전성, 경영의 질, 글로벌 경쟁력 등 9가지 기준을 통해 순위가 매겨진다.

고춘퐁(Goh Choon Phong) 싱가포르항공 CEO는 “싱가포르항공이 포춘지가 선정한 ‘세계에서 가장 존경받는 기업’ 명단에 다시 한번 이름을 올리게 돼 매우 영광스럽게 생각한다”며 “고객, 파트너, 주주를 비롯해 변함없는 신뢰와 지지를 보내주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”고 전했다.

이어 “이번 성과는 전문성과 헌신, 열정으로 매일 최상의 기준을 만들어가고 있는 임직원 모두의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 안전과 혁신에 대한 확고한 의지를 바탕으로 업계 리더십을 이어가는 한편, 고객 여정 전반의 경험을 지속적으로 향상시켜 나가겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지