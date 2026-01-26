초국가범죄 TF 격려방문 李대통령 "한국인 건드리면 패가망신"

이재명 대통령은 26일 정부서울청사 창성동 별관에 있는 '초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)' 사무실을 방문, 직원들을 격려했다고 강유정 청와대 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.



이 자리에서 이 대통령은 TF 출범 이후 보이스피싱, 노쇼 사기 등 각종 스캠 범죄 신고 건수가 급감하고 있다고 보고받았다.

이재명 대통령이 26일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 있는 초국가범죄 특별대응 TF 사무실을 격려 방문해 현황 보고를 받고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 "각종 스캠 범죄가 국민 삶을 파괴하고 갈수록 지능화하고 있다"며 "앞으로도 해외 거점 스캠 범죄에 더욱 엄정 대처하라"고 지시했다.



특히 "한국인을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아 현지 언론과도 공조하는 등 적극 알리라"고 강조했다.



최근 캄보디아에서의 검거 작전과 최대 규모 국내 송환 과정에 대한 설명을 듣고 부처 간 칸막이를 허문 유기적 공조 체제가 중요하다고 당부하기도 했다.



이 대통령은 캄보디아 현지에서 활동 중인 코리아전담반 직원들과도 영상통화를 하고 "가족과 떨어져 열악한 환경 속에도 고생이 많다"며 "국민 모두 감사하게 생각하고 있으니 자부심을 가져도 좋다"고 격려했다.



이 과정에서 이 대통령이 "다 여러분 덕분이다. 통닭이라도 한 마리씩 사줘야겠다"고 하자 화상 통화를 하던 현지 직원이 "피자 사주십시오"라고 답해 좌중에 웃음이 번지기도 했다.



이 대통령은 현지 코리아전담반에 "필요한 것은 뭐든지 말하라"며 예산과 인력을 적극 지원하라고 지시했다고 강 대변인은 전했다.



초국가범죄 특별대응 TF는 이 대통령 지시로 구성된 범정부 콘트롤타워로, 국정원과 검찰·경찰 등 10개 기관이 협력하고 있다.



최근에는 캄보디아 현지에서 역대 최대 규모인 73명의 한국인 범죄 피의자를 한꺼번에 국내로 송환하는 성과를 냈다.



이에 이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에서 이를 소개하며 "격려 방문 한번 가야겠지요"라고 언급한 바 있다.

<연합>

