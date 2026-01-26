이해찬 부의장 별세… 김민석 총리 27일 대전·충남 국정 설명회 전면 취소

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 별세로 27일 대전·충청권에서 예정됐던 김민석 국무총리 주재 국정설명회가 취소됐다.
더불어민주당 대전시당은 26일 이같이 알렸다.
당초 김민석 국무총리는 27일 충남 천안과 대전을 잇따라 방문해 국정설명회를 가질 예정이었다. 김 총리는 국정설명회에 대전·충남 행정통합 방향을 설명하고 공감대를 형성할 계획이었다. 이어 시민 타운홀미팅도 열 방침이었으나 이 역시 잠정 연기됐다.
민주당 대전시당은 “내일 예정됐던 김민석 국무총리의 국정설명회가 이해찬 부의장 별세로 인해 취소됐다”며 “갑작스러운 일정 변경에 양해를 부탁드린다”고 밝혔다.
이해찬 부의장의 지역구인 세종시에선 6·3지방선거 출마 기자회견과 시정 브리핑 등 각종 행사가 취소되거나 연기됐다.
이 부의장을 정치적 스승으로 모셔 온 조상호 전 세종시 경제부시장은 이날 열기로 했던 6·3 지방선거 세종시장 출마 기자회견을 미뤘다. 조 전 부시장은 전날 자신의 페이스북에 “오늘 밤을 넘기고 돌아오실 줄 알았는데 너무 안타깝다”며 비통해했다.
최민호 세종시장도 이날 시 재정 관련 기자회견을 취소했으며, 세종시의회도 제 103회 임시회 개회를 앞두고 이날 예정됐던 사전 의정브리핑을 보류했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지