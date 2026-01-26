李 국정지지율 전주와 같은 53.1%…“이혜훈·합당 논란이 경제 호재 상쇄”

이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 53.1%로 지난주와 동일한 수준으로 집계됐다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 19∼23일 전국 18세 이상 2509명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 응답자는 53.1%였다. 부정 평가는 42.1%, ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.8%였다. 긍정 평가는 직전 조사(1월3주차)와 같았고, 부정 평가는 0.1%포인트 내렸다. 긍·부정 평가 격차는 11.0%포인트다.

이재명 대통령. 연합뉴스

리얼미터는 “‘코스피 5000 돌파’라는 경제 호재와 신년 기자회견 효과로 주 중반까지 상승세를 유지했으나 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회와 여권 내 합당 논란이 인사리스크, 정치적 내홍으로 작용해 이를 상쇄했다”고 짚었다.

지역별로는 대구·경북이 48.0%로 전주 대비 8.0%포인트 올라 상승 폭이 가장 컸다. 광주·전라(82.3%)와 대전·세종·충청(55.5%)도 각각 7.7%포인트, 1.5%포인트 올랐다. 인천·경기는 54.6%에서 49.9%로 4.7%포인트 하락했다.

연령대별로는 30대(48.0%·5.1%포인트↑)와 20대(35.1%·1.6%포인트↑)의 지지도는 상승했지만 50대(62.2%·3.5%포인트↓)와 70대 이상(47.0%·2.9%포인트↓)은 하락했다. 이념 성향별로는 보수층(28.4%) 지지도가 3.0%포인트 올랐고 중도층(55.1%)은 2.4%포인트 떨어졌다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.0%포인트로, 무선 임의 전화걸기(RDD) 자동응답 조사 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다．

