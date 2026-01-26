이찬원, 연예계 올라운더 되나…'서프라이즈 미스터리 살롱' MC로 맹활약

MBC '서프라이즈 미스터리 살롱'

트로트 가수 겸 방송인 이찬원이 MBC 신규 예능에서 MC로 맹활약을 펼쳤다.

이찬원은 지난 25일 첫 방송된 MBC '서프라이즈 미스터리 살롱'에 출연해 전 세계의 미스터리를 탐구하고 실체를 파헤치는 '미스터 LEE'로 프로그램을 진행했다.

이날 이찬원은 코미디언 곽범, 박소영 아나운서와 함께 미국에서 8000건 이상 신고가 접수된 금속공에 대한 실체를 적극 파헤치며, MC로서 프로그램을 능숙하게 이끌어가는 모습을 보였다.

그는 '불운을 타파한 운 좋은 사람들' 랭킹 쇼와 반전이 있는 사건들을 알아보는 '코너 S-파일'에서는 센스 있는 리액션으로 재미를 더했다.

MBC '서프라이즈 미스터리 살롱'

또한, 일본 나고야 주부 살인사건을 다루며 범인이 물건을 훔쳐가지 않은 점 등 MC로서 적극적으로 여러 의문점을 제기하며 시청자들에 긴장감을 안겼다.

26년 만에 잡힌 사건 용의자와 살인 동기가 밝혀지자 이찬원은 "범인이 평생 동안 반성하고 뉘우치길 바란다"고 단호한 모습을 보이며 묵직한 여운을 남기기도 했다.

한편, 이찬원은 "첫 방송 시청률 3% 넘으면 전 스태프 회식 쏘겠다"며 첫 방송 시청률 공약을 내세우는 등 방송에 대한 열정을 보이기도 했다.

그는 '서프라이즈 미스터리 살롱'뿐만 아니라 KBS2 '불후의 명곡', '셀럽병사의 비밀' JTBC '톡파원 25시' MC로도 바쁜 활약을 펼치고 있다.

이어 그는 오는 31일과 2월 1일 부산 벡스코 제1전시장 1홀에서 '이찬원 콘서트 <찬가 : 찬란한 하루> - 부산' 공연을 개최할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지