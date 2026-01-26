“내 심장” 송혜교·강민경 ‘9살 차이’ 뛰어넘는 우정… 직접 콘서트 인증

배우 송혜교가 다비치 강민경의 콘서트를 직접 찾으며 우정을 확인했다.

송혜교는 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 서울 KSPO DOME에서 열린 ‘2026 다비치 콘서트-TIME CAPSULE: 시간을 잇다’를 관람한 인증 사진을 공개했다.

송혜교(오른쪽)와 강민경. 송혜교‧강민경 인스타그램 캡처

그는 응원봉을 들고 공연을 즐기는 모습과 함께 무대 마지막에 팬들과 사진을 찍는 다비치의 모습을 카메라에 담았다. 공연이 끝난 뒤에는 대기실에서 인증 사진도 남겼다.

송혜교는 공연 후 SNS에서 “너무 멋지다”, “내 심장”이라는 글을 올리며 감탄했다. 여기에는 강민경이 “사랑해요”라고 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.

9살 차이인 송혜교와 강민경의 친분은 이미 널리 알려진 바 있다. 지난해 송혜교는 강민경 유튜브 채널에 출연해 첫 일상 브이로그를 공개했고, 최근 업로드된 다비치 신곡 ‘타임캡슐’ 제작 영상에도 내레이션으로 참여해 응원했다.

앞서 두 사람의 이름이 나란히 붙은 헬스장 락커와 송혜교에게 선물된 운동용 장갑 사진이 공개되기도 했다. 또한 지난 1월에는 강민경 유튜브 브이로그에서 송혜교와 곱창 7인분을 먹는 장면을 선보여 눈길을 끌었다.

한편 이번 콘서트에는 송혜교 외에도 고현정, 박솔미, 박효주, 신현지, 유연석, 이은결 등 다양한 분야의 스타들이 참석했다. 고현정은 “노래며 미모며 감동”이라며 후기를 남겼기기도 했다.

다비치는 이번 콘서트를 양일간 진행했으며 예매 오픈 직후 전석 매진을 기록했다. 여성 듀오가 KSPO DOME 공연을 2년 연속 전석 매진시킨 것은 이례적인 기록으로 평가된다.

