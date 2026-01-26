새벽 노원 수락산서 불, 6시간 걸려 초진…사찰 3개 동 전소

지난새벽 서울 수락산에서 발생한 산불이 약 6시간 만에야 잡혔다. 인명 피해는 없는 것으로 알려졌으나 사찰 일부 건물이 전소하는 등 피해가 발생했다.

소방 당국에 따르면 26일 오전 2시29분께 서울 노원구 상계동 산153-1 일대 수락산 수암사 인근에서 산불이 발생했다는 신고가 당국에 접수됐다. 불은 수암사 암자 3개 동과 수락산 산림 일부로 커졌다. 당국은 오전 3시1분께 대응1단계를 발령해 진화 작업을 벌였다. 소방 차량 52대와 인력 192명이 투입됐고, 진화 헬기 8대도 작업 지원에 참여한 끝에 당국은 이날 오전 8시18분께 주불 진화를 완료했다. 잔불 정리에 들어간 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.

26일 오전 서울 노원구 수락산에서 화재가 발생해 소방헬기가 화재진압을 하고 있다. 뉴시스

노원구는 이날 오전 4시6분 “2시 20분경 상계동 산 153-1 부근 산불 발생. 수암사 등 인근 주민은 안전한 곳으로 대피해달라”라고 안내했다. 이어 오전 6시46분께 “수락산 산불 발생으로 입산금지 및 인근 가정에서는 연기가 유입되지 않도록 창문을 닫아달라”고 전했다.

이번 화재로 수암사 사찰은 3개 동이 전소한 것으로 알려졌다. 산림 소실 면적도 약 1만7780㎡로 추정된다. 당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있다.

