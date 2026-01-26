“그때 샀어야 했는데”…결국 사상 처음 5000달러 돌파한 금값

국제 금값이 사상 처음으로 온스당 5000달러선을 넘어섰다. 국제 정세 불안 등으로 안전 자산인 금과 은으로 자금이 쏠린 여파로 분석된다.

지난 25일 서울의 귀금속 상가에 금과 은 제품이 진열돼 있다. 뉴스1

26일 미국 뉴욕상품거래소에 따르면 2월 인도분 금 선물 가격은 온스당 5028.2달러로, 전거래일 대비 48.5달러 상승해 사상 처음으로 5000달러선을 뚫었다. 최근 2년 동안 두배 넘게 상승한 수치로, 작년 10월 4000달러선을 돌파한 후 상승폭을 계속 키우고 있다.

은값도 무섭게 오르고 있다. 전날 3월 인도분 은 선물 가격은 온스당 101.33달러를 기록하며 사상 처음으로 100달러선을 돌파했다. 국제 은값은 작년에만 150% 넘게 올랐고, 올해 들어서도 한 달도 안 돼 40% 넘게 뛰고 있다.

안전 자산인 금과 은은 지정학적 불확실성이 커질 때 상승세를 보인다. 그린란드 사태와 베네수엘라 공격 등 도널드 트럼프 미국 대통령의 행보로 국제 정세가 혼란에 빠지는 등 거시 불안심리가 커진 게 핵심 요인으로 꼽힌다.

독립 금속 트레이더인 타이 웡은 로이터에 “경제·정치적으로 극도로 불확실한 시기에 금은 피난처이자 분산투자 수단으로서 전략적 포트폴리오의 필수 요소가 되고 있다”고 분석했다.

트럼프 대통령이 연방준비제도(연준)을 공격하면서 중앙은행 독립성이 위협을 받고 올해 새로 지명될 연준 의장이 금리 인하에 적극적일 것이란 기대도 금값을 끌어올리고 있다. 공급이 한정돼 가치가 유지되는 금은 화폐가치가 추락하거나 금리인하 국면에 통상 강세를 보인다.

한편 금값이 사상 최고치를 기록하면서 국내 시중 은행의 골드뱅킹 잔액도 사상 처음으로 2조1000억원을 돌파했다. 골드뱅킹을 판매하는 KB국민·신한·우리 등 시중은행 3곳의 골드뱅킹 잔액은 지난 21일 기준 2조1298억원으로 집계됐다. 지난해 3월 말 사상 처음으로 1조원을 넘긴 뒤 약 10개월 만에 2조원을 돌파했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지