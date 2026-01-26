“웬만하면 야외활동 자제”…최저 영하 15도 ‘뚝’ [오늘날씨]

월요일인 26일 아침 최저 기온이 영하 15도로 떨어지는 등 매우 춥겠다.

연일 영하 10도 안팎의 매서운 한파가 이어진 지난 22일 서울 종로구 세종대로사거리에서 두터운 옷차림의 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

이날 기상청에 따르면 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 당분간 중부지방(강원동해안 제외)과 경북내륙은 아침 기온이 영하 10도 안팎, 낮 기온이 0도 이하로 춥겠다.

또 수도권과 강원내륙·산지, 충청내륙, 경북내륙 등에 한파특보가 발효된 가운데 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 급격한 기온 변화와 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해야겠다.

건조특보가 발효된 서울(동북권, 서남권)과 일부 경기내륙, 강원남부내륙, 강원동해안.산지, 전남동부남해안, 경상권 등을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조한 곳이 있겠다.

바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 야외 활동(산행, 캠핑 등) 시 화기 사용 및 불씨 관리, 쓰레기 소각 금지 등 산불 및 각종 화재 예방에 각별히 유의해야겠다.

기온은 당분간 평년보다 낮겠다. 이날 아침 최저기온은 –15~-2도, 낮 최고기온은 –3~8도로 예상된다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -9도, 인천 -8도, 수원 -9도, 춘천 -14도, 강릉 -4도, 청주 -8도, 대전 -8도, 전주 -6도, 광주 -5도, 대구 -8도, 부산 -2도, 제주 1도다.

낮 최고기온은 서울 0도, 인천 -1도, 수원 0도, 춘천 -1도, 강릉 5도, 청주 1도, 대전 2도, 전주 2도, 광주 3도, 대구 5도, 부산 7도, 제주 7도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지