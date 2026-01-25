아깝다! 0.11점차 …차준환, 4대륙선수권 男싱글 銀

올림픽 메달권이 보인다. ‘피겨 프린스’ 차준환(서울시청·사진)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽의 전초전격인 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 사대륙선수권대회에서 준우승을 차지하며 올림픽 전망을 환하게 밝혔다.

차준환은 25일 중국 베이징의 국가체육관에서 열린 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 97.46점과 예술점수(PCS) 87.27점을 합쳐 184.73점을 받았다. 전날 쇼트프로그램(88.89점)에서 점프 실수로 6위에 그쳤던 차준환은 이날 클린 연기로 만회하며 총점 273.62점을 따냈다. 프리스케이팅과 총점 모두 올 시즌 자신의 베스트 점수다. 일본의 미우라 가오(273.73)에게 단 0.11점이 뒤져 우승을 내주긴 했지만, 이 대회에서 3년 연속 시상대에 오르는 데 성공했다. 2022년 사대륙선수권 첫 우승을 차지한 차준환은 2024년 3위, 지난해와 올해 준우승에 오르는 성과를 냈다.

지난해 2월 열린 하얼빈 동계아시안게임에서 금메달을 따냈을 때도 ‘광인을 위한 발라드’에 맞춰 완벽한 연기를 펼쳐보였던 차준환은 올림픽을 앞두고 던진 과감한 승부수가 합격점을 받았다.

차준환은 생애 세 번째 올림픽에서 첫 메달에 도전한다. 첫 출전이었던 2018 평창에서 15위에 올랐던 차준환은 2022 베이징에서는 5위에 올랐다. 김연아 은퇴 이후 한국 피겨가 올림픽에서 낸 최고 성적이었다.

차준환이 은메달이라는 최고의 결과를 낸 반면 이 대회에 나선 여자 피겨 선수들은 다소 부진하며 예방주사를 제대로 맞았다. 지난 23일 끝난 여자 싱글에서 이해인(고려대)과 신지아(세화여고)는 각각 총점 192.66점, 185.06점을 받아 5, 6위에 그쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지