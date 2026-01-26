글로벌 넘버3 삼성바이오… ‘K바이오’ 새 역사

글로벌 시가총액 상위 10개 바이오 기업에 삼성바이오로직스와 셀트리온이 각각 3위, 6위로 이름을 올렸다. 그간 글로벌 바이오 시장에서 변방에 있었던 ‘K바이오’가 역대 최대 매출과 영업이익을 이룬 양사의 성장에 힘입어 선두권에 자리 잡는 모양새다.



25일 미국 시장조사업체 불핀처가 발표한 전 세계 바이오 업체 시가총액 순위에 따르면 삼성바이오로직스는 시가총액 606억9000만달러로 3위를 차지했다. 한국 기업 중에서는 1위다.



삼성바이오로직스는 지난해 11월 같은 집계에서 5위로 조사됐다. 약 3개월 만에 2계단 상승한 셈이다. 앞서 삼성바이오로직스는 국내 제약·바이오 업계 최초로 연간 영업이익 2조원을 돌파했다. 올해 매출 전망치는 전년 대비 15∼20% 성장으로 제시했다.



셀트리온은 312억4000만달러로 6위에 올랐다. 국내 기업 중 두 번째로 높다. 셀트리온은 지난해 4분기 매출과 영업이익이 역대 분기 최대를 달성할 것으로 전망했다.



글로벌 시가총액 1위는 최근 글로벌 제약업계의 화두가 된 비만치료제 선두 기업인 노보 노디스크(2659억5000만달러)다. 2위인 리제네론(759억3000만달러)과 격차를 3배 이상 벌렸다. 20위까지 범위를 넓히면 알테오젠도 시가총액 139억8000만달러로 16위에 올랐다.



국내 바이오 기업만 모아서 보면 삼성바이오로직스, 셀트리온, 알테오젠에 이어 SK바이오팜과 HLB가 4위, 5위다. 이어 펩트론, 파마리서치, SK바이오사이언스, 올릭스, GC녹십자 등 순이다.



바이오에 비해 제약 분야에서는 한국 기업이 두각을 드러내지 못했다. 국내 기업 중 글로벌 시가총액 상위 10위 제약사에 오른 곳은 없다. 100위까지 보면 유한양행이 65위, 한미약품이 82위로 집계됐다. 제약사 시가총액 1∼5위는 일라이 릴리, 존슨앤드존슨, 애브비, 아스트라제네카, 노바티스다.

