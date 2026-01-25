실적·주가 반등에도 긴장 고삐… ‘초격차 삼성’ 위상 회복 의지

삼성전자는 지난해 세계적인 인공지능(AI) 훈풍에 힘입어 역대 최고 실적을 거둔 것으로 평가된다. 이런 상황에서 이재용 삼성전자 회장이 임원들에게 긴장감을 불어넣으며 조직 분위기를 다잡은 건 녹록지 않은 국내외 상황이 자리하고 있다. 글로벌 HBM(고대역폭 메모리 반도체)시장의 최대 경쟁자인 SK하이닉스와의 경쟁에서 주도권 탈환이 필요하다는 판단과 무서운 속도와 기술력으로 급성장한 중국 빅테크를 견제해야 한다는 위기의식과 무관치 않아 보인다.

서울 서초구 서초대로 삼성전자 서초사옥에서 삼성 사기가 바람에 휘날리고 있다. 이재문 기자

25일 재계에선 이 회장이 기술 경쟁력 회복을 강조한 것과 관련해 ‘지난해 4분기 단기 반등에 만족하지 말고, HBM 시장을 주도하기 위한 이익률 등 근본 체질 개선에 나서야 한다’는 경고성으로 분석하기도 한다. 삼성전자는 지난해 4분기 매출 93조원에 영업이익 20조원이라는 역대 최고의 잠정실적을 기록했다. AI 메모리 수요 급증과 반도체 업황 회복에 힘입어 전년 동기 대비 영업이익은 208.17%, 매출은 22.71% 급증했다.

하지만 글로벌 HBM 시장에서 치열하게 경쟁하고 있는 SK하이닉스와 비교하면 여전히 가야 할 길이 멀다는 게 재계의 평가다. 시장에서는 SK하이닉스가 지난해 4분기 31조원 이상의 매출과 최대 18조원(전년 동기 대비 115.96% 상승)의 영업이익을 냈을 것으로 전망하고 있다. 주목할 부분은 영업이익률이다. 잠정실적과 시장의 추정치를 포함한 양사의 지난해 영업이익률은 삼성전자가 13.1%, SK하이닉스가 46.7%로 SK하이닉스가 월등히 앞선다. 지난해 3분기 기준 글로벌 HBM 시장 점유율에서도 SK하이닉스가 57%로 삼성전자(22%)와 마이크론(21%)을 큰 격차로 따돌리며 여전히 ‘독주체제’를 구축하고 있다.

이 회장이 아버지(이건희 선대회장)가 주창했던 ‘샌드위치 위기론’을 다시 꺼내든 것도 기술력과 가경 경쟁력을 앞세운 중국의 추격과 관세를 무기로 한 미국의 견제라는 복합적 위기를 뚫고 나갈 비책이 필요한다는 당부로 들린다. 중국은 미국의 규제 장벽에 맞서 AI 반도체 자립과 HBM 기술 개발을 가속화하고 있다. CXMT(창신메모리테크놀로지)가 4세대 HBM3 양산 및 5세대 HBM3E 개발을 추진 중이며, 화웨이는 자체 AI 칩에 특화된 HBM을 올해 안에 내놓겠다는 목표를 세웠다. 특히 중국 빅테크들의 HBM 공급과잉으로 HBM시장의 성장세가 꺾일 것이란 전망도 나온 상황이다. 시장조사업체 테크인사이트는 올해 글로벌 메모리반도체 매출이 1700억달러(약 237조2000억원)로 전년 대비 70% 이상 급성장하지만, 2028년엔 1680억달러로 줄어들 것으로 예상했다.

미국이 관세를 지렛대로 자국 내 대규모 투자를 압박하는 등 삼성전자의 글로벌 사업 환경에 대한 불확실성이 커지고 있는 점도 부담이다. 최근 미국 트럼프 행정부가 미국 내 미생산 반도체에 대한 최대 100% 고율 관세 부과 및 25% 보편 관세를 예고하면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들은 대미 투자 압박과 수출 타격이라는 위기에 직면한 상황이다.



이 회장은 대내외 불확실성을 돌파하기 위한 주요 과제로 ‘AI 중심 경영’과 ‘우수 인재 확보’, ‘기업문화 혁신’을 제시했다.



한편 삼성전자와 SK하이닉스는 29일 지난해 4분기 실적 및 연간 실적발표를 진행한다. 양사가 같은 날 실적을 발표하는 건 처음이다.

