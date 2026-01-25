‘개그콘서트’ 심곡 파출소 윤재웅, 새 캐릭터 ‘행보기’ 첫선

‘개그콘서트’ 윤재웅이 또 한 번 이수지를 ‘샤라웃’(칭찬·감사·홍보)하는 캐릭터를 선보인다.

25일 방송하는 KBS2 ‘개그콘서트’에서는 개그맨 이수지의 부캐 ‘햄부기’를 패러디한 ‘행보기’가 ‘심곡 파출소’에 등장한다.

김고은을 따라 하는 이수지, 일명 김고은수지로 ‘심곡 파출소’에서 유쾌한 웃음을 선사해 왔던 윤재웅은 이날부터 새 캐릭터 ‘행보기’로 나선다.

그는 햄부기의 노래 ‘섹시푸드’에 맞춰 길을 걷다 발견한 불량 식품을 노래하며 시청자들의 웃음 포인트를 공략할 예정이다.

또한 이수지의 동기인 송필근이 윤재웅의 개그를 본 이수지 반응을 전한다.

김고은수지와 행보기로 이수지를 ‘샤라웃’해 온 윤재웅에게 이수지가 어떤 말을 했을지 궁금증을 자아낸다.

‘광이랑 곤이랑’에서는 조현민이 채효령과의 결혼기념일을 잊고, 박성광과 김진곤을 집으로 초대하는 실수를 저지른다.

조현민이 채효령에게 용서를 구하는 와중에도 눈치 없이 행동하는 박성광, 김진곤의 모습이 웃음을 자아낼 예정이다.

조현민을 복장 터지게 하고, 시청자들을 웃음 터지게 할 '광곤' 듀오에 기대감이 쏠린다.

한편, ‘개그콘서트’는 매주 일요일 밤 10시 35분 KBS2에서 방송한다.

