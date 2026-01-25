캐나다에 격노한 트럼프… 또 “미국 51번째 州” 모욕

미국 도널드 트럼프 행정부의 일방적 관세 부과 등 보호주의 무역 정책에 맞서 캐나다가 중국과의 관계 강화에 나서자 트럼프 대통령이 발끈했다. 오랫동안 사용하지 않은 ‘미국의 51번째 주(州)’라는 용어를 다시 꺼내든 것은 물론 캐나다에 무려 100%의 보복 관세 위협을 가했다. 트럼프는 중동 가자 지구 평화를 위한 신생 국제기구 ‘평화위원회’(Board of Peace) 회원국에서 캐나다를 배제하기도 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 마크 카니 캐나다 총리. 로이터연합뉴스

트럼프는 24일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “캐나다가 중국과 협정을 체결한다면 미국으로 수입되는 모든 캐나다 제품에 당장 100% 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다. 마크 카니 캐나다 총리를 총리가 아닌 ‘주지사’(Governor)라고 칭한 트럼프는 “만약 카니 주지사가 캐나다를 중국이 미국으로 수출될 상품을 하역하는 항구처럼 만들 수 있고 여긴다면 커다란 실수”라고도 경고했다.

트럼프는 당선인 시절 캐나다를 “미국의 51번째 주”, 당시 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리를 “주지사”라고 각각 불러 캐나다 국민을 분노하게 했다. 트뤼도가 물러나고 카니가 캐나다 정권을 잡은 뒤 트럼프는 한동안 그 같은 표현을 자제했다. 그런데 캐나다·중국 관계의 급진전에 이 모욕적인 표현을 다시 꺼내든 것이다.

카니는 이달 14∼17일 베이징을 방문해 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담을 했다. 이는 캐나다 정상으로서는 8년 만의 방중이었다. 오랫동안 사이가 나빴던 두 나라는 이번 회담를 계기로 “관계 정상화”를 다짐함과 동시에 “새로운 전략적 동반자 관계의 시작”도 선언했다. 특히 서로의 주요 수출품 관세 인하 협상을 타결하는 등 통상 협력에도 합의했다.

마크 카니 캐나다 총리(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석. 최근 베이징을 방문해 시 주석과 정상회담을 한 카니는 캐나다·중국 관계 정상화에 전격 합의했다. AP연합뉴스

이에 격분한 트럼프는 “중국이 캐나다의 기업과 사회 구조, 전반적 생활 양식 등을 포함해 캐나다를 완전히 잡아 먹을 것”이라고 비난했다. 그는 “중국이 캐나다를 차지하는 것은 전 세계가 결코 바라지 않는 일”이라고도 했다.

앞서 트럼프는 캐나다 정부에 “평화위원회의 회원국이 되어 달라”며 보낸 초청장을 전격 철회했다. 평화위원회는 중동 가자 지구의 평화 등 국제사회 현안을 논의할 새로운 국제기구로, 미국이 의장국 겸 상임이사국을 맡는다. 일반 회원국의 임기는 3년인데, 10억달러(약 1조4540억원)를 기부하면 임기 없는 상임이사국이 될 수 있다.

트럼프는 평화이사회에서 캐나다를 배제키로 한 구체적 이유는 밝히지 않았다. 다만 최근 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에 참석한 카니가 미국과 트럼프를 비방하는 듯한 연설을 한 것이 결정적 계기가 됐다는 분석이 나온다. 카니는 연설에서 미국을 겨냥해 “강대국의 강압에 맞서 ‘미들 파워’ 국가들이 단결해야 한다”고 촉구해 청중의 기립박수를 받았다.

