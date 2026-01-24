[속보] 조국혁신당, 국회서 긴급 의총…‘與 합당 제안’ 논의

사진=뉴스1

조국혁신당이 더불어민주당 정청래 대표의 합당 제안에 대한 당내 의견 수렴을 위해 국회에서 긴급 의원총회를 열었다.

혁신당은 24일 국회에서 조국 대표와 서왕진 원내대표 등 소속 의원 12명 전원이 참석한 가운데 의총을 가졌다. 서 원내대표는 모두 발언에서 “오늘 의총은 의원단 의견을 일차적으로 수렴하는 자리”라고 밝혔다.

그는 이어 “이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 공통의 목표와 혁신당이 독자적으로 제시해온 정치 개혁 등 진보적 정책 비전이 실현될 수 있는 길을 토론할 것”이라며 “당헌·당규에 따른 원칙과 절차에 따라 당 대표를 중심으로 질서 있게 논의하겠다”고 말했다.

그러면서 “갑작스러웠지만 원내 1정당 대표의 공식 합당 제안이라는 점에서 엄중하게 검토할 것”이라며 “무엇보다 국민의 뜻과 당원의 염원을 받들어 시대적 소명에 부응할 수 있는 가장 지혜로운 해답을 찾겠다”고 강조했다.

혁신당은 이날 의총에 이어 26일 당무위를 여는 등 의견 수렴을 지속할 예정이다.

