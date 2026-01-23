울산 찾은 李 “관성과 기득권 때문에 ‘5극 3특’ 저항 커…공감과 지지 중요”

이재명 대통령은 23일 울산에서 새해 첫 타운홀미팅을 열고 “지방 분권, 균형 성장이 양보나 배려가 아닌 국가 생존 전략이 됐다”고 다시 한 번 강조했다. 이 대통령은 “‘5극 3특’ 체제로 대대적으로 재편해보려 하는데 관성과 기득권이 있어 쉽지 않다”며 “국민들의 공감과 지지, 지원이 정말 중요하다”고도 당부했다.

이재명 대통령이 23일 울산전시컨벤션센터에서 열린 '울산의 마음을 듣다‘ 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 울산전시컨벤션센터에서 열린 ‘울산의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 “비정상 상태에서 혜택을 보는 소수의 힘은 너무 커서 정상화시키는 과정에서 많은 사람이 혜택을 보지만 저항의 힘이 너무 크다”며 이같이 말했다. ‘5극 3특’은 수도권 일극 체제에서 벗어나 전국을 5개의 초광역권(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권)과 3개의 특별자치도(강원·전북·제주)로 재편하는 국가 균형 발전 전략이다. 이 대통령은 “좀 더 나은 상황으로 바꾸면 누군가가 거기서 뺏기는 게 있기 때문에 저항이 심한데, 결국은 우리가 의지를 갖고 하려고 해도 그 힘만으로는 쉽지 않다”며 지지를 요청했다.

이 대통령은 “소위 험하게 말하면 ‘몰빵’을 하는 정책은 바꿔야 한다”며 균형발전 정책을 꾸준히 추진하겠다는 의지도 재차 피력했다. 이 대통령은 “양극화와 차별이 심해지고, 기회도 적어지는 문제들을 어떻게 해결할 것이냐. 국가적으로 전략도 좀 바꿔야 하는 것 아니냐”며 “너무 (수도권) 집중이 심해지다 보니까 울산조차도 서울에 빨려 들어가게 생겼다. 다른 지역은 말할 것도 없다”고 지적했다.

이 대통령은 “수도권도 이제 못 살게 됐다”며 “집을 계속 끊임없이 새로 지어내는 것도 한계가 있다 보니 주택 문제도 쉽게 해결이 안 되고, 땅값도 평당 몇억씩 한다”고 했다. 그러면서 “요새는 반도체 공장을 짓는데, 수도권에 짓는다고 했더니 전력도 부족하고, 용수도 부족하고 복합적인 문제들이 있다”며 일극 체제의 문제점을 거듭 지적했다.

이날 행사가 열린 울산시와 관련해선 “인공지능(AI), 기술 중심 사회 그리고 제조업에 우리가 강점이 있기 때문에 인공지능의 제조업 적용을 빨리 해서 이 분야에서 우리가 좀 앞서 나가려 하는데 그 측면에서 울산이 매우 강점이 있다”고 언급했다.

이 대통령은 또 “우리가 다 잘 먹는 것도 중요한데 안 죽는 것도 중요하다”며 “안전한 사회, 안전 속의 성장도 중요하다. 사람 목숨을 귀히 여기는 사회가 돼야 한다”고 역설했다.

이날 행사에서 이 대통령은 울산 출신 청와대 참모진과 지역 정치인들을 직접 소개하기도 했다. 이 대통령은 행사 사회를 맡은 전은수 청와대 부대변인을 향해 “울산이 고향이죠”라고 물었고, 전 부대변인은 “울산시민이다”라고 답했다. 이 대통령은 객석에 자리한 이선호 전 자치발전비서관을 호명하며 “울산 사람이냐”이라고 묻기도 했다. 이 전 비서관이 일어나서 인사하고, 이에 참석자들의 박수가 쏟아지자 이 대통령은 “고향 사람이라고 박수를 쳐 주는 것이냐”며 “중요한 것이긴 하다”고 말했다.

이 대통령은 모두발언에 앞서 울산 지역 국회의원들도 소개했다. 이 대통령은 “울산시민의 명을 받아 울산시민들의 일을 대신하는 주요 공직자들”이라며 “(정치인들이) 잘하나 못하나 잘 보고, 잘하면 상을 잘 챙겨 주고 못하면 책임도 확실하게 묻고 그래야 울산시가 잘 발전하지 않을까 싶다”고 했다.

