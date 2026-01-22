부안군, 지자체 최초 ‘ESG 경영시스템(ESG-MS) 인증’… 행정 ESG ‘관리체계’로 진화

전북 부안군이 전국 지방정부 중 처음으로 ‘ESG 경영시스템(ESG-MS) 인증’을 획득했다. 중소벤처기업인증원(KOSRE)은 “부안군이 지자체 최초로 ESG-MS 인증을 받았다”고 22일 밝혔다.

ESG-MS 인증은 조직이 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 영역을 개별 사업이 아닌 경영(행정) 시스템으로 설계·운영하고 있는지 확인하는 관리체계 인증 성격이다. 인증원 측은 산업통상자원부 산하 한국인정지원센터(KAB)가 2023년 ESG 경영 입증이 필요한 기업·기관을 지원하고자 시범사업 형태로 제정한 인증 표준을 바탕으로 심사를 진행했다고 설명했다.

‘제3회 부안 ESG 포럼’에서 권익현 군수가 개회사를 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공

부안군은 앞서 2024년 ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증을 받았고, 2025년에는 ISO 14001(환경경영시스템)과 ISO 45001(안전보건경영시스템) 통합 인증을 획득했다. 군은 이번 ESG-MS 인증으로 ESG 각 영역의 국제표준 기반 운영체계를 종합적으로 갖췄다는 입장이다.

이번 인증 심사는 약 2주에 걸쳐 진행됐다. 인증원은 부안군의 ESG 관련 △경영자 리더십 △추진 내용 및 성과 △ESG 연계 ISO 인증 운영 등 주요 항목과 개선사항을 종합적으로 평가했다.

부안군은 ‘환경을 이해하고 사회와 상생하는 지속가능한 부안’을 비전으로 △지속가능한 생태계 조성 △상생협력 체계 구축 △행정 투명성 강화 △ESG 거버넌스 구축 등의 전략을 추진해왔다. 인증원은 ‘부안형 ESG+N 상생협력 5개년 종합계획’에 따라 추진한 △ESG 활성화 지원 조례 제정 및 시행 △부안형 바람연금 △ESG 플레이 캠프 운영 △‘청렴의 길’ 개통 등 정책 활동을 긍정적으로 평가했다.

부안군이 참여기관들과 ‘서해바다 블루카본 프로젝트 현판식’ 이후 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공

권익현 군수는 “지자체의 ISO 인증 획득은 단발적 목표가 아니라 지속가능한 행정 운영을 위한 전략”이라고 강조했다. 엄진엽 중소벤처기업인증원 원장은 “부안군의 ESG 경영시스템 인증은 지속가능한 행정 운영을 위해 끊임없는 노력이 일궈낸 성과”라며 “지자체 최초 사례인 만큼 ESG 행정을 선도하는 모범 행정기관으로 활약하길 기대한다”고 말했다.

시장에서는 이번 사례가 지자체 ESG의 무게중심을 ‘사업 나열’에서 ‘관리체계·성과관리’로 옮기는 신호가 될 수 있다는 해석이 나온다. 특히 중앙정부 공모사업, 민관협력 프로젝트, 지역 상생형 투자 유치 등에서 ESG 관련 정량·정성 평가 비중이 커지는 상황에서, 인증 여부가 행정 신뢰와 협업 역량을 보여주는 참고지표로 작동할 여지가 있다. 다만 인증의 실효성을 높이기 위해서는 향후 인증 적용범위와 성과지표(KPI)를 주민 체감 성과로 연결하는 후속 운영이 중요하다는 지적도 나온다.

중소벤처기업인증원은 중소벤처기업진흥공단 출자로 설립된 중소벤처기업부 산하 종합 인증·평가기관으로, ISO 경영시스템 인증을 비롯해 인권경영시스템(HRMS) 인증, 노사상생 인증(LMBC), 국민소통친화인증, ESG 수준진단 및 지속가능보고서 검증 등의 사업을 수행하고 있다.

