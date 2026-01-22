혁신도시 악취 해결… ‘전북 드림팀’ 뭉쳤다

전북 혁신도시 악취 문제 해결을 위해 전북도와 전주시, 김제시, 완주군 4개 지방자치단체가 재원을 분담하는 협력 체계를 구축했다. 행정구역을 넘어 인접 지자체가 함께 환경 현안에 공동 대응하는 상생 모델이다.



전북도는 21일 도청에서 김관영 도지사와 우범기 전주시장, 정성주 김제시장, 유희태 완주군수가 ‘혁신도시 악취 해결을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

21일 전북 전주시 전북도청에서 유희태 완주군수(왼쪽부터)와 정성주 김제시장, 김관영 전북도지사, 우범기 전주시장이 ‘혁신도시 악취 해결을 위한 업무협약서’에 손을 모으고 있다. 전북도 제공

전북혁신도시의 쾌적한 정주 환경을 저해하는 인접 지역 축산 악취를 해결하기 위해 혁신도시가 위치한 전주시와 완주군이 김제시 사업에 재원을 분담하는 게 특징이다.



협약은 김제시 용지면 특별관리지역에 남아 있는 현업 축사 27농가를 매입해 철거하는 2단계 사업에 필요한 지방비를 전북도와 3개 시·군이 함께 부담하는 내용을 담고 있다.



총사업비는 340억원으로, 이 중 국비 238억원을 제외한 지방비 102억원을 전북도 30%, 김제시 50%, 전주시와 완주군이 각각 10%씩 부담한다. 철거 대상은 신암·신흥·비룡마을 일원 축사 부지 8만9238㎡와 축사 3만8679㎡이다. 사업은 올해부터 2029년까지 4년간 추진되며, 토지 매입비 244억원과 축사 철거비 96억원이 투입된다.



전북도는 기관 간 협의·조정과 국비 확보, 사업 성과 점검을 맡고, 김제시는 사업 시행과 악취 배출시설 관리 강화에 나선다.



전주시와 완주군은 지방비 분담과 함께 악취 저감 관련 연계 사업에 적극 협력한다.



이번 사업은 2022년 시작된 1단계 축사 매입의 연장선이다. 당시 환경부는 국비 481억원을 지원해 53농가 중 26농가를 매입했으며 잔여 27농가는 새만금사업법 개정으로 매입 기한이 연장되면서 2단계 사업으로 추진된다. 1단계 사업 이후 용지면 일대 복합악취 농도는 2021년 15.8배에서 지난해 8.0배로 50%가량 감소했지만 연간 20건 이상의 악취 민원이 계속 발생하고 있다.



전북도는 잔여 축사 전량 매입이 이뤄져야 근본적인 악취 문제가 해소될 것으로 보고, 축사 매입과 함께 용지면 일대를 악취관리지역으로 지정해 잔여 축사와 가축 분뇨 처리시설 관리를 강화할 계획이다.

