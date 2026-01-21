李대통령 ‘가덕도 피습’ 테러로 지정

정부가 2024년 1월 이재명 대통령이 더불어민주당 대표이던 시절 발생한 ‘가덕도 피습사건’을 테러로 지정하고 추가 진상규명에 나서기로 했다. 선거기간 주요 인사에 대한 신변보호 강화 등 유사 사건 재발 방지 대책도 마련한다.

국무총리실은 20일 김민석 국무총리 주재로 열린 제22차 국가테러대책위원회 회의에서 이 대통령 피습사건을 테러방지법상 테러로 지정하는 안건이 의결됐다고 밝혔다. 정부 차원에서 특정 사건이 테러로 지정된 것은 2016년 테러방지법 제정 이후 처음이다.

김 총리는 이 대통령 피습사건에 대해 “K민주주의의 나라, 대한민국에서는 있어서는 안 될 일이었다”며 “해방 이후 정치지도자들이 테러에 의해서 실제로 충격적인 사망에까지 이르렀던 경험을 갖고 있는 대한민국으로서 테러는 모든 국가적 경각심을 총동원해서 뿌리를 뽑아야 할 일”이라고 강조했다.

총리실은 “후속조치로서 (이 대통령) 사건에 대한 진상규명을 추가로 실시하고, 선거기간 주요 인사에 대한 신변보호 강화 등 유사 사건 재발 방지 대책을 마련하기로 했다”고 전했다. 아울러 테러방지법을 비롯한 법·제도 전반을 종합적으로 점검하고 정비해 나간다는 방침이다.

이 대통령은 민주당 대표였던 2024년 1월2일 부산 가덕도 방문 도중 60대 남성이 휘두른 흉기에 목을 찔려 수술 및 입원 치료를 받았다.

경찰청 국가수사본부는 즉시 수사 태스크포스(TF) 구성에 나섰다. 경찰은 테러 사건의 배후·공모 세력과 이를 축소·은폐한 정황이 있는지를 집중적으로 살펴볼 방침이다. 이 사건이 당시 테러로 지정되지 않은 경위와 초동조치 과정상의 증거인멸 여부 등도 수사한다.

