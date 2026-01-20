伊 ‘드레스 거장’ 발렌티노, 영원한 휴식

“나는 여성들이 무엇을 원하는지 알아요. 그들은 아름다워지고 싶어합니다.”

‘드레스의 거장’이자 명품 패션 브랜드 발렌티노의 창시자인 이탈리아 디자이너 발렌티노 가라바니가 19일(현지시간) 93세의 나이로 세상을 떠났다.

패션 디자이너 발렌티노 가라바니가 2007년 이탈리아 로마에서 연 데뷔 45주년 기념 패션쇼에서 손을 흔들고 있다. 로마=AFP연합뉴스

발렌티노 가라바니·지안카를로 지암메티 재단은 이날 소셜미디어에 올린 성명에서 “발렌티노가 가족의 사랑에 둘러싸여 로마 자택에서 평화롭게 세상을 떠났다”고 전하며 “그는 우리 모두에게 끊임없는 길잡이이자 영감이었고 빛·창의성·비전의 진정한 원천이었다”고 밝혔다.

1932년 이탈리아 북부 파비아주에서 태어난 발렌티노는 17세에 프랑스 파리로 건너가 장 데세, 발렌시아가, 기라로쉬 등 오트 쿠튀르(고급 맞춤복) 디자이너 밑에서 일을 배웠다. 이탈리아로 돌아온 그는 1959년 자신의 이름을 딴 회사 발렌티노 하우스를 열었으며, 이듬해 그의 평생 파트너가 된 동료이자 연인 지안카를로 지암메티와 협업을 시작했다.

그의 드레스는 반세기 넘게 전 세계 패션쇼와 사교계 단골로 자리해왔다. 특히 스페인 여행에서 영감을 받은 것으로 알려진 시그니처 컬러 ‘발렌티노 레드’ 드레스는 1960년대 초 그의 이름을 국제 패션계에 각인시켰다.

젊음과 해방, 실험적 화려함이 유행하던 1960년대, 발렌티노는 반대로 절제와 우아함을 전면에 내세웠다. 이는 당시 미국·유럽 상류 사회 스타일의 기준이던 재클린 케네디의 선택을 받았다. 존 F 케네디 대통령 사후 재클린이 발렌티노의 드레스를 즐겨 입으면서 그의 명성은 더 높아졌다. 재클린이 1968년 억만장자 아리스토텔레스 오나시스와 재혼하며 입은 웨딩드레스 역시 발렌티노의 작품이었다.

이후 발렌티노는 시대를 대표하는 여성들의 디자이너로 자리 잡았다. 영국의 다이애나 왕세자비와 배우 오드리 헵번 역시 그의 컬렉션을 사랑한 인물들로 꼽힌다.

레드카펫에서도 발렌티노의 존재감은 이어졌다. 줄리아 로버츠는 2001년, 케이트 블란쳇은 2005년 발렌티노 드레스를 입고 각각 아카데미 여우주연상을 받았다. 2011년에는 앤 해서웨이가 붉은 발렌티노 드레스를 입고 발렌티노와 함께 오스카 레드카펫을 걸었다.

발렌티노는 남성복, 기성복 등 사업을 확장하다 1998년 이탈리아의 한 지주회사에 브랜드를 매각한 뒤 디자인에만 전념했다. 2007년 사업 일선에서 물러난 그는 2016년 지암메티와 함께 자선 재단을 설립해 활동해왔다.

조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “그는 우아함의 거장이자 이탈리아 오트 쿠튀르의 영원한 상징”이라며 애도했다.

장례식은 23일 로마의 한 성당에서 치러진다.

