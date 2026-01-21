위성·발사체 등 국내 첫 우주 신기술 지정

우주항공청은 위성과 발사체, 우주관측탐사 분야 5개 기술을 국내 첫 우주 신기술로 지정했다고 20일 밝혔다.

사진=우주항공청 제공

우주 신기술 지정제는 ‘우주개발 진흥법’에 따라 국내에서 처음 개발했거나 외국 기술을 도입해 개량한 기술 중 신규·진보성을 갖추고, 부가가치를 만들어낼 수 있는 기술을 정부가 지정하는 제도다. 외부 전문가가 혁신성과 시장 창출 가능성, 공공성 등을 종합 평가해 결정한다.

이번에 선정된 신기술에는 고성능 영상 센서와 적외선 검출기, 발사체 추진제 탱크 제작 공정, 차세대 위성통신 안테나 기술이 포함됐다. 위성 분야에서는 ‘센소허브’의 고성능 영상 센서와 ‘아이쓰리시스템’의 2차원 다채널 중적외선 검출기가 선정됐다. 발사체 분야에선 ‘엔디티엔지니어링’의 추진제 탱크 제작을 위한 마찰교반 용접 기술이, 우주관측탐사 분야에선 ‘인텔리안테크놀로지스’의 위성통신용 안테나 기술 2건이 뽑혔다.

정부는 신기술이 핵심 부품의 해외 의존도를 낮추고, 우주 산업 관련 부품 공급망 확보에 기여할 것으로 보고 있다. 중적외선 검출기는 기존 국내 기술보다 픽셀 해상도를 4배가량 높였고, 영상센서 기술의 경우 의료 영상진단, 반도체 검사 등 정밀 영상 산업 분야에서 활용도가 많을 것으로 보인다. 정부는 이번에 지정된 신기술의 제품화 과정에서 필요한 시험·평가 과정을 지원하는 방안을 검토하고, 공공조달에서도 여러 혜택을 제공할 계획이다.

