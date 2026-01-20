“‘베컴’이라는 브랜드일 뿐”…브루클린, 가족과 절연 선언했다

영국의 축구 스타 데이비드 베컴과 빅토리아 베컴 부부의 장남 브루클린 베컴이 가족과의 관계를 공개적으로 단절하겠다고 선언, 베컴 가문을 향한 폭로전에 나섰다.

브루클린은 19일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 발표한 장문의 글에서 “나는 가족들과 화해하고 싶지 않다”며 “평생 부모의 통제 속에서 살아왔고, 지금은 처음으로 스스로를 위해 목소리를 내고 있다”고 밝혔다. 그는 “수년간 이 문제를 사적으로 해결하려 했지만 부모는 언론을 활용해 나와 아내 니콜라를 공격했다”고 주장했다.

브루클린 베컴(왼쪽)과 니콜라 펠츠 베컴 부부. 브루클린 베컴 인스타그램 캡처

브루클린은 부모가 ‘베컴’이라는 브랜드 이미지 보호를 가족 관계보다 우선시했다고 비판했다. 그는 “우리 가족에게 중요한 건 홍보와 광고 계약이며, ‘브랜드 베컴’이 최우선”이라며 “가족 간의 사랑조차 소셜미디어 게시물 수나 가족 사진 촬영 참석 여부로 판단된다”고 했다.

또한 그는 “보여주기식 SNS, 가족 행사, 진정성 없는 관계들은 내가 태어날 때부터 당연한 삶의 일부였다”며 “이미지를 지키기 위해 무고한 사람을 희생시키는 장면을 지켜봤다”고 말했다.

베컴 가문의 불화는 브루클린이 2022년 배우 니콜라 펠츠와 결혼한 시점을 기점으로 본격화했다. 니콜라는 미국 재벌 투자자 넬슨 펠츠의 막내딸이자 배우로 활동 중이다.

브루클린은 모친 빅토리아가 니콜라의 웨딩드레스 제작을 결혼식 직전에 갑자기 취소했다고 주장했다. 그는 “니콜라는 그 드레스를 입기 위해 오랫동안 기대해왔지만 결국 몇 시간 만에 새 드레스를 구해야 했다”고 했다. 니콜라가 시어머니의 드레스를 거절했다는 기존의 소문을 정면으로 반박한 것이다.

또한 그는 부모가 결혼 몇 주 전 “베컴이라는 이름에 대한 권리를 포기하는 계약서에 서명하라”고 강요했다고 밝혔다. 브루클린은 “계약은 나와 아내, 미래의 자녀에게까지 영향을 줄 수 있었다”며 “거부하자 수익 배분에 문제가 생겼고, 부모는 나를 이전처럼 대하지 않았다”고 말했다.

데이비드 베컴(왼쪽)과 빅토리아 베컴 부부. 더 선 캡처

브루클린은 가족이 로미오, 크루즈, 하퍼 등 형제들과의 연락도 차단했다고 주장했다. 그는 “동생들마저 SNS에서 나를 비난하도록 동원됐고, 지난 여름에는 차단당했다”고 말했다.

지난해 부친 데이비드 베컴의 50세 생일 파티에도 참석하지 못한 이유에 대해 그는 “아내와 함께 시간을 보내기 위해 여러 차례 요청했지만 모두 거절당했다”며 “수백명의 하객과 카메라가 있는 성대한 파티만 허용됐고, 아내 없이 만나겠다는 조건까지 내걸었다”고 말했다. 그는 이를 “모욕적인 처사”라고 표현했다.

브루클린은 어린 시절부터 극심한 불안을 겪었다고 했다. 그는 “평생 부모에게 통제당했고, 아내가 아니라 부모가 나를 조종했다. 가족과 거리두기를 한 뒤 처음으로 불안이 사라졌다”고 말했다. 이어 “우리는 이미지와 조작이 만든 삶을 원하지 않는다. 오직 평화와 사생활, 그리고 우리 미래 가족의 행복을 원할 뿐”이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지