“설 앞두고 통장에 ‘50만원’ 꽂힌다?”…어디는 60만원, 나는 왜 못 받나

설 명절을 앞두고 지방자치단체들이 민생안정지원금을 잇따라 풀고 있다. 지갑을 바로 두툼하게 만드는 ‘현금성 지원’이지만, 지역과 거주 요건에 따라 금액과 대상이 제각각이라 주민들 사이에선 “왜 우리는 안 되느냐”는 문의도 이어진다.

읍·면사무소 창구는 명절 분위기를 먼저 맞았다. 신청 시작을 며칠 앞둔 시점부터 전화 문의가 빗발쳤고, 담당 공무원들은 접수 동선과 인력 배치 점검에 분주한 모습이었다. 한 공무원은 “설 전에 지급된다는 말에 어르신들 문의가 특히 많다”고 전했다.

◆괴산군 “1인당 50만원”…신청 첫 주는 요일제

17일 각 지자체에 따르면 충북 괴산군은 오는 19일부터 군민 1인당 50만원의 민생안정지원금을 지급한다. 지난해 12월 31일 기준으로 주민등록이 유지된 군민이 대상이다. 신청은 2월 27일까지 주소지 읍·면사무소에서 받는다.

초기 혼잡을 줄이기 위해 첫 주에는 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 신청 기간 동안 주민등록등·초본, 가족관계증명서 등 각종 제증명 발급 수수료는 전액 면제된다.

지원금은 신청 후 1~2일 안에 지역화폐(괴산사랑카드)나 선불카드로 지급된다. 본인 명의 휴대전화가 없거나 카드 발급이 어려운 주민, 만 75세 이상 고령자는 선불카드 충전 방식으로 받을 수 있다. 사용 기한은 5월 31일까지다.

괴산에서 슈퍼마켓을 운영하는 한 상인은 “명절 앞두고 카드 결제가 늘면 확실히 체감이 된다”며 “지난번에도 장바구니가 커지는 게 눈에 보였다”고 말했다.

◆보은군은 60만원…설·가정의 달 두 번 나눠 지급

충북 보은군은 도내에서 가장 많은 금액인 1인당 60만원을 상반기 두 차례로 나눠 지급한다. 지난해 말 기준 주민등록이 돼 있으면 대상에 포함된다.

1차 30만원은 설 명절에 맞춰 지급되고, 나머지 30만원은 5월 가정의 달에 풀린다. 신청은 26일부터 한 달간 읍·면 행정복지센터에서 받는다. 지원금은 선불카드 형태로 지급되며, 올해 9월까지 지역 소상공인 업소에서만 사용할 수 있다.

한 주민은 “한 번에 큰돈이 들어오면 쓰기가 애매한데, 나눠 주니까 생활비로 쓰기 좋다”며 “명절 장보기가 한결 수월해질 것 같다”고 말했다.

◆남원·임실도 지급…“지역 안에서만 쓰세요”

전북 남원시는 다음 달 2일부터 27일까지 전 시민에게 1인당 20만원을 지급한다. 지난해 말 기준 남원에 주소를 둔 시민이 대상이며, 결혼이민자와 영주권자도 포함된다.

지원금은 무기명 선불카드로 지급되고, 사용처는 남원사랑상품권 가맹점으로 제한된다. 시는 약 7만6000명에게 총 152억원가량이 풀릴 것으로 보고 있다.

전북 임실군도 지난 12일부터 1인당 20만원 지급을 시작했다. 지난해 11월 30일 기준 주민등록이 돼 있으면 다음 달 6일까지 신청할 수 있다. 지원금은 무기명 선불카드로 제공되며, 사용 기한은 6월까지다.

행정복지센터 관계자는 “고령자 비중이 높아 대리 신청 문의가 많다”며 “현장에서 안내 인력을 늘려 혼선을 줄이고 있다”고 설명했다.

◆“명절엔 체감 크다”…효과는 얼마나 갈까

이번 지원금의 공통점은 사용처를 지역 상권으로 묶고, 사용 기한을 정해놨다는 점이다. 지자체들은 명절 전후로 돈이 빠르게 돌게 하겠다는 계산으로 사용처와 기한을 함께 묶었다.

설 명절을 앞두고 지자체 민생안정지원금이 지역화폐와 선불카드로 풀리면서 전통시장과 동네 상점가를 중심으로 소비 심리가 되살아날 것이라는 기대가 커지고 있다. 게티이미지

시장 상인들은 대체로 반기는 분위기다. “명절 때는 확실히 손님 수가 늘어난다”는 반응이 많다. 다만 일회성 지원에 그치지 않도록 이후 상권 회복으로 이어질 추가 대책이 필요하다는 목소리도 나온다.

설을 앞두고 풀린 이 돈이 실제로 골목 상권에 얼마나 빠르게 스며들지, 명절이 지난 뒤 이 돈이 장바구니를 지나 골목 상권 매출로 얼마나 이어질지는 연휴가 지난 뒤 드러날 전망이다.

