다저스, 외야수 터커 잡았다… 4년 2억4000만달러 계약

3년 연속 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS) 제패를 노리는 로스앤젤레스 다저스가 특급 외야수 카일 터커(28)를 영입했다.



현지 언론들은 16일 다저스가 터커와 계약기간 4년, 총액 2억4000만달러(약 3537억원)에 자유계약선수(FA) 계약했다고 전했다. 계약 내용엔 터커가 2027시즌과 2028시즌 종료 후 계약을 파기할 수 있는 권한이 들어간 것으로 전해졌다.

사진=AP연합뉴스

터커는 다저스 오타니 쇼헤이에 이어 두 번째로 높은 연평균 6000만달러를 받게 된다. 오타니는 2023년 12월 다저스와 10년 7억달러, 연평균 7000만달러에 계약해 당시 총액과 연평균 최고액 신기록을 세웠다. 총액 기록은 2024년 12월 뉴욕 메츠와 계약한 후안 소토(15년·7억6300만달러)가 깼으나 연평균 최고액 기록은 여전히 오타니가 갖고 있다.

터커는 호타준족의 특급 외야수다. 그는 2021년부터 5년 연속 20홈런 이상씩을 날렸고 두 자릿수 도루에 성공했다. 2025시즌엔 시카고 컵스에서 타율 0.266, 22홈런, 73타점, 25도루를 기록했다.



다저스는 지난해 12월 뉴욕 메츠 마무리 투수로 활약했던 불펜 최대어 에드윈 디아스를 영입한 데 이어 터커를 데려와 타선도 보강하면서 최강의 전력을 꾸리며 WS 3연패를 바라보고 있다.

MLB닷컴은 “다저스는 지명 타자 오타니, 유격수 무키 베츠, 1루수 프레디 프리먼, 포수 윌 스미스, 우익수 터커, 좌익수 테오스카 에르난데스, 3루수 맥스 먼시, 중견수 안디 파헤스, 2루수 토미 현수 에드먼으로 선발 라인업을 꾸리게 됐다”며 “공격과 수비 모두 최정예 선수들로 구성됐다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지