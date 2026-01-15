[오늘날씨] 영상권으로 ‘포근’…아침에 눈 또는 비

사진=연합뉴스

목요일인 15일은 전국 대부분 지역에서 기온이 영상권을 회복하면서 강추위가 누그러지겠다.

기상청에 따르면, 이날 아침 최저기온은 –3~10도, 낮 최고기온은 5~17도로 예보됐다.

전국 주요 도시 아침 최저기온은 △서울 3도 △인천 4도 △춘천 영하 3도 △강릉 6도 △대전 5도 △전주 6도 △광주 6도 △대구 1도 △부산 9도 △울산 5도 △제주 10도다.

낮 최고기온은 △서울 8도 △인천 7도 △춘천 6도 △강릉 13도 △대전 13도 △전주 14도 △광주 15도 △대구 16도 △부산 15도 △울산 17도 △제주 18도로 예상된다.

이날 수도권과 강원 동해안, 충청권, 경북 중·북부 내륙과 북동 산지, 제주도에는 새벽부터 비 또는 눈이 내리겠다.

아침부터 전라권과 그 밖의 경상 서부 내륙에서 내린 비나 눈은 대부분 오전에 그치겠다.

예상 적설량은 강원 내륙·산지 2~7㎝, 경북 북부 내륙·북동 산지 1㎝ 안팎이다. 강수량은 강원 내륙·산지 5~10㎜, 서울·인천·경기 5㎜ 안팎이다.

강원 동해안, 대전·세종·충남, 충북, 광주·전남, 전북, 경북 중·북부 내륙·북동 산지, 경북 남서 내륙, 경남 서부 내륙, 울릉도·독도, 제주도 강수량은 5㎜ 미만으로 예상된다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북은 ‘나쁨’, 이 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지