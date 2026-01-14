졸전 펼친 이민성號, 멋쩍은 8강행

한국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 우즈베키스탄에 졸전 끝 완패를 당했으나 행운이 따르면서 8강 진출에는 성공했다.



이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 13일 오후 사우디아라비아 리야드의 프린스 파이살 빈 파흐드 경기장에서 열린 우즈베크와의 대회 조별리그 C조 마지막 3차전에서 후반에만 두 골을 얻어맞고 0-2로 패했다. 이란과의 조별리그 1차전에서 0-0으로 비기고 레바논과 2차전에서 4-2 승리를 거둔 이민성호는 이로써 1승1무1패, 승점 4를 기록했다.

23세 이하(U-23) 한국 축구대표팀 선수들이 13일 사우디아라비아 리야드의 프린스 파이살 빈 파흐드 경기장에서 열린 2026 AFC U-23 아시안컵 조별리그 우즈베키스탄과 3차전에서 패한 뒤 아쉬워하고 있다. 대한축구협회 제공

2무를 기록 중이던 이란이 레바논을 꺾으면 8강 진출에 실패할 수 있었으나 최약체로 평가받던 레바논이 이란을 1-0으로 꺾는 이변을 일으켜준 덕분에 ‘이민성호’는 조 2위로 8강 진출에 성공했다. 이변의 희생양이 된 이란은 승점 2(2무1패)에 그쳐 최하위로 대회를 마쳤다. 우즈베키스탄이 2승1무(승점 7)로 1위를 차지한 가운데, 레바논이 1승2패(승점 3)로 한국에 이은 3위에 자리했다.



한국은 18일 0시 30분 D조 1위를 상대로 8강전을 치른다. 한국은 8강전에서 승리한다면 일본-요르단 경기 승자와 결승 진출을 다투게 된다.



한국은 전반전 공 점유율 69%를 기록하며 경기의 흐름을 주도했으나 상대의 단단한 수비를 좀처럼 뚫지 못했다. 전반전에 잔뜩 웅크려 있던 우즈베키스탄은 후반전 공격적으로 돌변하더니 후반 3분 초반 베흐루즈욘 카리모프의 선제골로 앞서나갔다.



패배 위기에 몰리자 이 감독은 후반 13분 김도현(강원)과 김한서(용인) 대신 정승배(수원FC)와 이찬욱(김천)을 투입했다. 후반 21분에는 이건희 대신 강민준(포항)이, 28분에는 김동진을 빼고 김용학(포항)을 넣는 등 공격적인 교체카드로 대항했다. 그러나 동점골을 넣기는커녕 후반 25분 사이두마르콘 사이드누룰라예프에게 추가골을 허용하며 완패했다.



이날 한국은 공 점유율에서는 66.7%로 앞섰으나 유효 슈팅에서는 1대 4로 크게 밀렸다. 상대 진영을 효과적으로 공략하지 못한 채 공 돌리기만 했다는 얘기다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지