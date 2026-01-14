‘불법 정치자금 수수 혐의’ 이종욱 국민의힘 국회의원 검찰 송치

이종욱 국민의힘 국회의원(창원 진해)이 22대 총선 과정에서 불법 선거자금을 받은 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

경남경찰청은 정치자금법 위반 혐의로 이 의원을 검찰에 송치했다고 14일 밝혔다.

경남경찰청 전경.

이 의원은 2024년 4월 22대 총선을 앞두고 당시 선거캠프 관계자 A씨로부터 4900여만원의 불법 정치자금을 받은 혐의를 받고 있다.

A씨는 이 의원에게 빌려준 돈을 갚으라고 요구했지만 이 의원이 갚지 않자 법원에 지급 명령을 신청했다.

이 의원이 또 다른 선거캠프 관계자였던 B씨에게 돈을 대신 갚아 달라고 했고, B씨가 A씨에게 대납해준 것으로 파악됐다.

이 의원은 불법 정치자금을 경남도선거관리위원회에 신고하지 않고 인건비와 여론조사 비용 등에 쓴 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨와 B씨도 같은 혐의를 적용, 검찰에 송치했다.

더불어민주당과 진보당이 이 의원의 불법 선거자금 수수 의혹을 제기‧고발하면서 경찰이 수사에 착수했다.

경남선관위도 이 같은 의혹을 경찰에 수사 의뢰했다.

