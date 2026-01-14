제45·46대 해병대 제1사단장 이·취임식 거행

해병대 제1사단은 14일 오전 사단 도솔관에서 이호종 제45대 사단장의 이임식 및 박성순 제46대 사단장 취임식을 거행했다고 밝혔다.

주일석 해병대 사령관 주관으로 열린 취임식 행사에는 장상길 포항시부시장, 주한미해병부대(MFK)사령관 등 지역 기관장뿐만 아니라 대학 총장, 인접부대 부대장 등 각계각층 인사 200여 명이 참석했다.

14일 해병대 1사단 도솔관에서 제46대 해병대 제1사단장 박성순 장군(소장·오른쪽)이 주일석 해병대 사령관부터 군기를 이양받고 있다. 해병대 제공

행사는 개식사를 시작으로 국기에 대한 경례, 애국가 제창, 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념, 인사명령 낭독, 군기 이양, 해병대 사령관 훈시, 이·취임사 등의 순으로 진행됐다.

제46대 해병대 제1사단장으로 취임한 박성순 장군(소장)은 해사 48기로 1994년 해병 소위로 임관한 뒤 해병대 제1사단 상륙돌격장갑차대대장, 해병대 제2사단 부사단장, 해병대 제9여단장, 한미연합군사령부 연습처장 등 전투부대

14일 해병대 1사단 도솔관에서 제45대 ·46대 해병대 제1사단장 이 ·취임식 행사 종료 후 해병대 사령관과 이임 사단장, 취임 사단장이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 제46대 해병대 제1사단장 박성순 장군, 가운데 주일석 해병대 사령관, 제45대 해병대 제1사단장 이호종 장군).

지휘관과 조직 내 핵심 보직을 두루 역임하면서 전략적 식견과 상하를 아우를 줄 아는 덕망을 인정받아왔다.

주일석 해병대 사령관은 훈시를 통해 “해병대 1사단은 ‘해병대의 기준사단’이며 강한 자부심과 함께 변화를 주도한다는 적극적인 각오로 작전수행체계 재정립을 위한 계획수립과 교육훈련에 만전을 기해줄 것”이라고 당부했다.

14일 해병대 1사단 도솔관에서 제46대 해병대 제1사단장 박성순 장군(소장)이 경례를 하고 있다.

사단장으로 취임한 박성순 장군은 취임사에서 “확고한 작전 대비태세를 완비하해 어떠한 상황에서도 신속히 대응할 수 있는 능력과 태세를 갖출 것”이라며 “서로를 배려하는 문화를 조성하고, 국민과 함께하고 국민에게 신뢰받는 사단을 만들어내겠다”고 강조했다.

