“아이 낳고 싶어요” 간절함 통했다…난임시술 출생 역대 최고 15.1%

출산연령의 고령화 등으로 인공 수정이나 체외 수정 등 난임 시술을 받는 환자들이 늘어나는 추세다. 이 가운데 전체 출생아 중에 난임 시술로 태어난 비율이 최근 5년간 꾸준히 증가해 15%를 넘겼다.

14일 건강보험심사평가원에 따르면 전체 출생아 중 난임 시술로 태어난 출생아 비율이 최근 5년간 꾸준히 증가했다. 게티이미지뱅크

14일 건강보험심사평가원의 ‘난임 시술 부작용 분석 및 관리 방안 마련 연구’ 보고서에 따르면 전체 출생아에서 난임 시술로 태어난 출생아 비율은 2024년 15.1%로 파악됐다.

연도별로 △2020년 10.0% △2021년 12.2% △2022년 14.1% △2023년 14.6%, 2024년 15.1%로 최근 5년간 약 1.5배 증가했다.

전체 출생아 수는 통계청 자료로, 난임 시술로 태어난 아이는 난임 시술 건강보험 진료비 청구 자료를 기반으로 분석한 결과다.

전체 출생아 수는 2019년 30만2348명에서 2024년 23만8235명으로 21.2% 줄었으나, 같은 기간 난임 시술에 의한 출생아 수는 2만6371명에서 3만6025명으로 36.6% 증가했다.

전체 출생아 중에서 자연임신으로 다태아가 차지하는 비율은 커졌으나 난임 시술로 태어난 다태아 비율은 줄어들었다.

전체 출생아 중 다태아 비율은 2019년 4.6%에서 2024년 5.7%로 증가했고 이 기간 자연임신에 의한 출생아 중 다태아 비율은 1.7%에서 1.8%로 큰 변화가 없었다.

반면 난임 시술에 의한 출생아 중 다태아 비율은 2019년 35.5%에서 2024년 27.3%로 크게 감소했다.

연구팀은 “난임 시술 증가에도 난임 시술로 태어난 다태아 출생은 1만명 내외를 유지하며 안정된 수치를 보이고 있지만, 전체 출생아 수 감소에 따라 다태아 비중은 증가하는 것으로 나타났다”고 설명했다.

난임 시술에 의한 출생아 10명 중 8명 이상이 제왕절개를 통해 태어나는 것으로도 확인됐다.

2024년 난임 시술에 의한 출생아 3만6025명 중 3만508명(84.7%)이 제왕절개 분만으로 세상에 나왔다.

