“딸 엄마는 아들 엄마보다 치매 덜 걸린다?”…이유 봤더니

딸을 둔 부모가 아들만 둔 부모보다 치매에 덜 걸린다는 연구 결과가 나왔다.

사진 = 클립아트코리아 제공

영국 데일리메일에 따르면 중국 허하이대 연구진은 최근 학술지 ‘여성과 노화(Journal of Women and Ageing)’에 게재한 논문을 통해 “딸이 제공하는 정서적 지지가 부모의 사회적 고립을 줄여 치매 위험을 낮추는 데 기여할 수 있다”고 밝혔다.

연구진은 2018년 수백 명의 고령자를 대상으로 인지 기능과 가족 구성 간의 관계를 분석했다.

세부적으로는 조사 대상자들의 뇌 활동, 정보 처리 능력, 집중력, 기억력 등을 평가한 뒤 자녀의 성별과 수에 따른 차이를 비교했다.

분석 결과 딸을 키운 부모의 뇌 건강 점수는 아들만 둔 부모보다 유의미하게 높은 것으로 드러났다. 특히 외동딸을 둔 부모에게서 가장 뚜렷한 긍정적 효과가 나타났다.

연구진은 돌봄과 정서적 교류가 보다 지속적으로 이뤄질 가능성이 크기 때문이라고 설명했다.

이어 “대체로 딸은 상대적으로 더 많은 정서적 지지를 제공함으로써 부모의 인지 기능 유지에 긍정적인 영향을 미친다”며 “이 같은 효과는 아버지보다 어머니에게서 더 강하게 나타났다”고 부연했다.

사진 = 클립아트코리아 제공

치매는 기억력, 언어 능력, 판단력 등 여러 인지 기능이 점차 저하돼 일상생활 수행에 어려움을 겪는 질환이다.

대한민국은 고령화가 빠르게 진행되면서 치매 환자 수도 급증하고 있다. 보건복지부의 ‘2023년 치매역학조사 및 실태조사’에 따르면 국내 치매 환자 수는 2025년 97만 명, 2026년에는 100만 명을 넘어설 것으로 추정된다.

현재까지 발생 기전이 확실히 규명되지 않았기 완전한 치료법이 아직 없다. 때문에 미리 예방하는 것이 중요하다.

인지 기능 유지를 위해서 규칙적인 신체 활동과 균형 잡힌 식습관, 만성질환 관리 및 생활습관 개선 등이 도움이 된다. 운동은 뇌로 가는 혈류를 개선하고 인지기능 저하를 늦출 수 있다. 신체활동이 적은 노인은 활동이 많은 노인보다 치매 위험이 유의하게 높다는 연구 결과도 있다.

두뇌 활동을 자극하는 퍼즐이나 책 읽기, 가족이나 친구와의 사회적 상호작용이 도움이 된다. 꾸준한 걷기 역시 인지 기능을 유지에 도움이 된다.

또 건강한 식습관을 유지해야 한다. 생선과 채소를 즐겨 먹어야 하며, 적절한 운동을 하는 것이 좋다. 65세 이상부터는 정기적인 인지건강 검진을 통해 조기에 인지 저하를 확인하고 관리해야 한다.

