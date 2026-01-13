“경북 청량산 수원캠핑장 봐달라”…이재준 시장 ‘수원형 지방소멸 대응’ 전국 확산 요청

이재준 수원특례시장이 윤호중 행정안전부 장관을 만나 지방분권 강화와 재원 확충 필요성, ‘수원형 지방소멸 대응 모델’의 전국 확산을 건의했다.

이 시장은 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 윤 장관과 만난 사실을 전하며 대도시와 지방 간 상생협력이 필수라는 점을 강조했다.

12일 이재준 수원시장(왼쪽)이 윤호중 행정안전부 장관을 만나 지속가능한 국가 발전을 위한 건의문을 전달하고 있다. 이재준 시장 페이스북 캡처

그는 “이재명 정부의 수도권 일극 체제 완화와 지방 균형발전이 온전히 실현되기 위해선 현장에서 체감할 수 있는 변화가 필요하다”며 “생활 사회간접자본(SOC)이나 상권 지원 등 생활과 맞닿은 과제부터 권한을 단계적으로 이양하고, 행정 수요에 맞게 교부금도 합리적으로 조정해야 한다”고 말했다.

아울러 이 시장은 수원시의 모범사례인 ‘특이민원대응 전문관 제도’의 전국 확대도 제안했다. 지난해 1월 출범한 이 제도는 악성 및 특이 민원으로부터 공무원과 시민을 보호하는 데 방점이 찍혔다.

수원시에선 경찰 경력 35년의 김원규 특이민원대응전문관과 박도신 갈등조정관이 1년간 34건의 특이민원을 접수해 법적 대응 2건과 조사·사후관리 7건 등을 지원했다. 25건은 종결 처리됐다.

지역 상생의 구체적 대안으로는 수원시와 경북 봉화군이 협력해 조성한 ‘청량산 수원캠핑장’ 사례를 제시했다.

경북 봉화군의 청량산 수원캠핑장. 수원시 제공

앞서 수원시는 대표적 지방소멸 지역으로 꼽히는 경북 봉화군에 20억원을 들여 청량산 수원캠핑장을 개설한 뒤 10년간 운영하기로 협약했다. 청량산 수원캠핑장은 지난해 10월 말부터 11월 말까지 약 한 달간 이미 2660여명의 방문객이 다녀가면서 가능성이 확인됐다.

카라반과 글램핑 등 객실 이용률은 94.3%에 달했다. 특히 이용객 3명 중 2명은 수원시민으로 봉화군에서 먹고, 자고, 즐기며 지역경제 활성화에 이바지한 것으로 조사됐다.

이는 지역 상생의 본보기가 된 만큼 비슷한 맥락의 협력 체계가 전국으로 확산할 수 있도록 정부의 제도적 뒷받침이 필요하다고 요청했다.

이 시장은 “지방의 경쟁력이 곧 대한민국의 경쟁력”이라며 "앞으로도 현장에서 답을 찾아 중앙정부에 필요한 제안을 지속해 나가겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지