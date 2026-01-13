서초구, 초등생 440명 영어·과학캠프

서울 서초구가 겨울방학을 맞아 초등학생을 대상으로 ‘원어민 영어캠프’와 ‘과학실험캠프’를 운영한다.



12일 서초구에 따르면 원어민 영어캠프는 13일부터 양재내곡교육지원센터에서 2주간 열린다. 수업은 팀 활동 등 다양한 체험을 중심으로 실생활과 연계한 주제로 진행되며, 주중 4회 반과 토요 특별반으로 나뉜다.



영어캠프에는 총 240명이 참여한다. 참가학생들은 비슷한 학년별로 나뉘어 각 15명씩 16개 반으로 편성된다.



과학실험캠프는 구청 9층 교육장에서 2주간 진행된다. 과학적 호기심과 탐구심을 키우는 데 초점을 맞췄다. 참가학생들은 실험에 참여해 과학의 원리를 이해하고 놀이와 학습이 결합한 활동을 할 계획이다. 수업에서는 AI 음성인식, 지구를 맴도는 달 등 다양한 주제를 다룬다. 참가학생들은 주제·학년별로 나눠 20명씩 10개 반으로 편성된다.



전성수 구청장은 “학생들이 즐겁게 배우고 성장할 수 있는 교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

