경찰, ‘직권남용’ 전·현직 곡성군수 보완수사 마무리… 검찰 재송치

경찰이 직권남용 혐의를 받는 전·현직 전남 곡성군수에 대한 보완수사를 마무리하고 사건을 다시 검찰에 넘겼다.

12일 전남경찰청에 따르면 반부패·경제범죄수사2대는 직권남용 혐의로 입건돼 송치됐던 조상래 곡성군수와 이상철 전 곡성군수에 대해 보완수사를 완료하고 최근 그 결과를 검찰에 통보했다.

전남도경찰청 전경. 전남경찰청 제공

경찰은 검찰의 보완수사 요구에 따라 추가 조사와 증거 보강을 진행했으며, 두 사람의 직권남용 혐의를 보다 구체적으로 입증할 수 있는 자료를 확보한 것으로 전해졌다.

조 군수와 이 전 군수는 재임 또는 업무 수행 과정에서 법령이 정한 직무 범위를 넘어 권한을 행사한 혐의를 받고 있다. 해당 혐의는 곡성군의회 의원들이 연루된 관급공사 뇌물 비리 사건을 수사하는 과정에서 함께 포착된 것으로 알려졌다.

앞서 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 혐의 입증을 위해 추가적인 사실관계 확인과 증거 확보가 필요하다고 판단해 보완수사를 요청했다.

사건을 재송치받은 검찰은 경찰이 보강한 수사 내용을 토대로 기소 여부를 결정할 방침이다.

