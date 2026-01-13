HMM, 풍력 보조 추진 ‘윙세일’ 국내 첫 도입

HMM이 풍력 보조 추진 장치 ‘윙세일(Wing Sail)’을 국내 해운사 중 처음 도입하며 친환경 선박 전환에 속도를 내고 있다. 윙세일은 바람의 힘을 이용해 선박 추진력을 더하는 친환경 기술로, 전 세계 탈탄소 흐름에 맞춰 도입이 확산될 전망이다. HMM은 지난 5일부터 5만t급 중형 유조선(MR탱커) ‘오리엔탈 아쿠아마린’호(사진)에 윙세일을 설치해 운항하고 있다고 12일 밝혔다. 윙세일은 높이 30m, 폭 10m의 날개를 설치해 항공기처럼 양력을 만들어내는 풍력 보조 추진 장치로, 이번 제품은 HD한국조선해양이 개발했다. HD한국조선해양은 “주 날개 양측에 보조 날개를 부착해 풍력 활용 효율을 높였고, 기상 악화나 교량 통과 시 날개를 접을 수 있는 ‘틸팅’(Tilting) 기능을 적용해 다양한 해상 환경에서 운항 안정성을 확보했다”고 설명했다.



이는 갑판에 화물을 적재하지 않는 선박에 적합해 벌크선·유조선 위주로 도입이 확산되고 있다. 운항 조건에 따라 최대 5∼20%의 연료 절감 효과를 볼 수 있어 다양한 친환경 규제 대응에 효과적이다.



HMM은 앞으로 2년간 실제 운항 데이터를 기반으로 윙세일의 효과를 검증한 뒤 HMM의 벌크선대 전체로 도입을 확대할 방침이다.



HD한국조선해양도 이번 해상 실증을 통해 윙세일의 작동 특성을 정밀 분석하고, 연비 개선 효과와 탄소 배출 저감 자료를 확보할 계획이다.

