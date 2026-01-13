김정기 대구시장 권한대행 “TK신공항·취수원 이전 흔들림 없이 속도” [광역단체장에게 듣는다]

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “지난 한 해는 시장 권한대행 체제와 정부 교체기의 어려운 여건에서도 대구가 멈추거나 뒤처지는 일이 없도록 모든 공직자가 발로 뛴 한 해였다”고 자평했다. 김 권한대행은 “새해에는 새 정부 국정 기조에 선제적으로 대응하고, 주요 현안들이 흔들림 없이 속도를 낼 수 있도록 착실히 준비하는 데 방점을 두고 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 2026년 시정 운영계획에 대해 “대구·경북 신공항, 취수원 이전 등 지역 주요 현안들이 더욱 속도를 낼 수 있도록 흔들림 없이 추진하겠다”고 말한다. 대구시 제공

김 권한대행은 세계일보와 인터뷰에서 “이달부터 ‘바로 일하는 시정 체제’를 가동할 예정이며, 최근 가진 청년 농업인 간담회, 골목상권 간담회 같은 소통의 자리를 자주 가지며 각계 현장 목소리에 귀 기울이는 시정을 이어가겠다”고 밝혔다. 그는 홍준표 전 대구시장이 대선 출마를 위해 지난 4월 사퇴한 뒤 행정부시장으로서 시장 권한대행을 맡아왔다. 직을 수행해야 하는 기간은 6월3일 지방선거일까지다.



김 권한대행은 시정 주요 현안과 관련해 “대구·경북(TK) 민·관 통합신공항과 취수원 이전은 이재명 대통령이 적극적인 지원 의사를 밝힌 만큼 정부·정치권과 긴밀히 협력해 돌파구를 마련하겠다”고 했다. 이어 “예비타당성조사를 통과한 농수산물도매시장 이전과 설계안을 확정한 신청사 건립을 차질 없이 진행하는 한편, 2차 공공기관 이전과 국립치의학연구원 유치에도 행정력을 집중하고 가칭 ‘국립독립역사관’ 건립도 시민사회와 함께 힘을 모을 것”이라고 덧붙였다. 다음은 12일 대구시 동인청사 집무실에서 김 권한대행과의 일문일답.



―새해 대구시가 추진할 주요 정책과 현안은.



“민선 9기 출범 이후 TK신공항 이전 등 현안 사업이 속도를 낼 수 있도록 권한대행 체제 유지 기간인 상반기 동안 착실히 준비하겠다. 또한 대구 경제를 인공지능(AI)·로봇·의료·모빌리티(이동수단) 등 미래 신산업 중심으로 재편하는 데 속도를 내겠다. 지역 전통산업인 안경과 섬유산업 부흥을 위해 K아이웨어파크, 섬유패션 르네상스 사업도 적극 추진하겠다. 취약계층에 대한 사회 안전 보호망을 강화하고 중대재해 예방 사업과 관련 인프라를 확충해 재난·재해로부터 시민을 보호하는 데 최선을 다하겠다.”

―경북도가 TK신공항과 관련해 시·도 재정 우선 투입을 제시했는데, 입장은.



“신공항 이전 사업은 기부대양여 방식으로 추진하는 만큼 관련 예산은 사업 시행자인 대구시가 부담해야 한다. 사업 추진 방식을 수정하는 것이 가능한지 행정적 검토도 필요한 상황이고, 대구시와 경북도가 재정을 투입했을 때 군 공항(K-2) 후적지 개발 과정에서 생길 문제도 살펴야 한다. 하루빨리 군 공항 이전 총사업비와 사업 기간 등을 재산정하고 그에 따른 비용 추계를 정확히 해 구체적인 재원확보 방안을 마련할 수 있도록 기획재정부, 국방부와 협의를 본격화하겠다. 비슷한 문제를 안고 있는 광주 등 다른 시·도와도 연대해 신공항 이전 건설 사업이 가시적인 진전을 보일 수 있도록 최선을 다하겠다.”



―표류 중인 대구·경북 행정통합과 관련한 해결책은.



“대구·경북 행정통합은 민선 9기 단체장이 결정할 문제다. 정부가 통합지자체에 대해 재정과 권한 이양 등 특례법을 만드는 등 지자체와 정부가 함께 해결할 문제다. 공론화를 통해 행정통합을 중장기 과제로 추진하고 광역교통 등 여러 기능단위로 통합하는 광역 연합을 만드는 부분을 경북도와 속도감 있게 추진하도록 조만간 태스크포스(TF)를 구성할 예정이다. 통합이 되려면 정부가 재정 특례 등 각종 규제 특례와 권한 이양을 하고, 시·도는 지역사회 공론화 등으로 같이 가야 한다. 정부가 얼마나 빨리 통합에 따른 권한 이양이나 과감한 재정 특례를 내줄 수 있냐가 중요하다.”



―국정 과제로 채택된 대구 취수원 이전 문제 해법은.



“구미 해평취수장과 안동댐 등 두 가지 안이 있지만 강변여과수와 복류수에 대한 용역 검토를 보고 결정할 문제다. 하루 60만t의 식수에 대해 수량과 수질 모두 확보할 수 있어야 한다. 환경부가 약식조사한 결과, 대구 낙동강변 여과수가 안동댐 수질 정도는 되는 것으로 나왔다. 수질과 수량 모두 만족하면 강변여과수안을 추진할 수 있다.”

