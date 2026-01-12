교촌에프앤비, 경희사이버대 이주 배경 성인학습자에 장학금 전달

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 경희사이버대학교 이주 배경 성인학습자를 위한 장학금 전달식을 열고 배움의 기회를 응원했다고 12일 밝혔다. 교촌에프앤비 제공

지난 8일 열린 전달식은 교촌의 ‘이주 배경 지원사업’을 통해 기탁된 장학금 2000만원 중 1000만원을 경희사이버대학교에 재학 중인 이주 배경 성인학습자에게 전달하는 자리다. 산학 협력을 통한 상생의 약속 실천이다.

장학 사업은 지난해 6월 교촌에프앤비와 경희사이버대학교, (사)이주민센터 친구가 체결한 산학 협력 업무협약의 연장선이다. 세 기관은 다문화가정을 포함한 이주 배경 성인학습자들이 교육을 통해 한국 사회에 안정적으로 정착하고, 역량을 발휘할 수 있도록 협력해왔다.

전달식에는 임형욱 교촌에프앤비㈜ 커뮤니케이션전략실장과 김선엽 경희사이버대학교 부총장 등 교촌에프앤비와 학교 주요 관계자들이 참석했으며, 장학생 대표 7명에게 장학금을 수여하고 학업 성취를 축하했다.

지난해 2학기 경희사이버대학교에 재학 중인 이주 배경 성인학습자(귀화자, 결혼이민자, 외국인 근로자 등) 중 정규학기 1학기 이상 이수하고 소정의 성적 기준 등을 충족한 20명이 장학생으로 선발됐다. 장학생에게는 학업을 안정적으로 지원하기 위한 장학금이 전달됐고, 잔여 장학금 1000만원은 올해 1학기에 선발되는 장학생 20명에게 전달된다.

교촌에프앤비 관계자는 “교육을 통한 자립과 성장을 응원하며, 지역사회와 선순환을 이루는 사회공헌 활동을 통해 상생과 나눔의 가치를 실현하겠다”고 말했다.

