권상우 "150억 포기하고 손태영과 결혼"

배우 권상우가 아내 손태영과의 결혼을 결심하며 거액의 계약을 포기했다고 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 권상우·손태영 부부가 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 권상우는 "지금 생각해도 그때 (손태영과) 결혼하기 잘 한 거 같다"며 "사실 그 때도 되게 큰 계약건들이 많았다"고 털어놨다.

이어 "일본에서도 계약금을 150억 받기로 했다"며 "결혼을 결정하면서 도의적으로 상황이 맞지 않아 계약을 해지했다"고 말했다.

그러면서 권상우는 "소속사 나올 때도 손해를 많이 보고, 돌려줄 건 다 돌려준 뒤 회사를 나왔다"고 설명했다.

이야기를 듣던 홍진경은 "150억을 포기하고 손태영을 만난거냐"며 놀랐고, 권상우는 "그렇다. 그 당시 진짜 일본에서 150억 (받기로 했다)"며 "그 당시에 엄청난 돈이고 지금도 큰 돈"이라고 강조했다.

손태영은 당시를 회상하며 "난 욕을 정말 많이 먹었다. 결혼을 후회할 정도로 힘들었다"고 털어놨다.

권상우와 손태영은 2008년 결혼해 1남1녀를 두고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지