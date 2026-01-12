[속보] 무인기 사건 관련 ‘군경합동조사TF’ 구성…국수본 중심 30여명

북한 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. 평양=조선중앙통신. 연합뉴스

북한의 한국 무인기 침투 주장에 대한 진상을 규명할 ‘군경합동조사 태스크포스(TF)’가 12일 구성됐다.

경찰청 국가수사본부는 이날 언론 공지를 통해 “이번 무인기 사안에 대해 안보수사국장을 팀장으로 경찰 20여명, 군 10여명 등 총 30여명 규모의 TF를 구성하고 조사에 착수했다”고 밝혔다.

국가수사본부는 “합동조사TF는 신속하고 엄정한 조사를 통해 진상을 명확히 규명하겠다”고 했다.

합동조사TF는 지난 10일 이재명 대통령이 군경 합동수사팀을 주체로 한 수사를 지시한 지 이틀 만에 구성됐다.

앞서 조선인민군 총참모부 대변인은 전날 성명에서 작년 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했고, 이에 국방부는 우리 군이 해당 무인기를 보유하지 않고 있다며 민간 무인기일 가능성을 철저히 조사하겠다고 밝혔다.

이 대통령도 “(민간 무인기의 침투가) 사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄”라며 군경 합동수사팀의 신속하고 엄정한 수사를 지시했다.

