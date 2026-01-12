미국 해군함정 HJ중공업 영도조선소 입항…MRO 본격 착수

HJ중공업[097230]은 미국 해군 해상수송사령부 소속 4만t급 군수지원함 'USNS 어밀리아 에어하트'함이 12일 오전 부산 영도조선소에 입항했다고 밝혔다.



HJ중공업이 지난해 12월 미 해군 보급체계사령부(NAVSUP)로부터 수주한 이 함정은 길이 210m, 너비 32m 규모로, 미 해군 전투함 등 주력 함정에 최대 6천t의 탄약, 식량, 건화물과 연료 2천400t을 보급할 수 있는 군수지원함이다.

HJ중공업 부산 영도조선소에 입항한 미 해군 함정. HJ중공업 제공

이날 입항과 접안을 지원하기 위해 부산항 도선과 예인선 등이 투입돼 북항 방파제에서부터 어밀리아 에어하트함의 항행을 안전하게 인도한 것으로 알려졌다.



HJ중공업은 이날부터 정비작업에 본격 착수, 각종 장비와 설비 점검, 유지보수 등 작업을 거친 뒤 오는 3월 미 해군에 넘겨주게 된다.



HJ중공업은 2024년부터 유지·보수·정비(MRO) 시장 진출을 준비한 끝에 지난해 12월 미 해군으로부터 첫 MRO 사업을 수주하는 성과를 냈다.



MRO 시장은 지난해 79조원 규모이고, 이 가운데 미 해군 MRO 시장은 연간 20조원 규모로 추산된다. 국내에서는 한화오션과 HD현대중공업에 이어 HJ중공업이 세 번째로 미 해군으로부터 사업을 따냈다.



HJ중공업은 이번 사업 수행으로 시장 진출의 발판을 마련한 뒤 미 해군과 함정정비협약(MSRA)을 체결해 군수지원함뿐 아니라 전투함과 호위함까지 MRO 사업을 확장할 계획이다.

