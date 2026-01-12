日언론 "다카이치 국회 해산 의사 표명, 17일 이후 유력"

다카이치 사나에 일본 총리가 내달 조기 총선론에 대해 직접 언급하지 않고 있는 가운데 직접적인 의사 표명은 오는 17일이후 나올 가능성이 크다고 산케이신문이 12일 보도했다.



오는 13∼14일 이재명 대통령과 15∼17일 조르자 멜로니 이탈리아 총리의 방일이 각각 예정돼있어 정상 외교 일정을 끝낸 뒤에 의사 표명을 할 것이라는 추측이다.

다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

이와 관련해 현 정권의 간부는 다카이치 총리의 의사 표명 시기는 "멜로니 총리의 귀국 이후"라고 이 신문에 말했다.



또 다른 정치인은 국회 해산 표명 후 외국 정상을 맞이하는 것은 외교상 결례에 해당할 수 있다고 말했다.



요미우리신문도 "다카이치 총리가 언제 해산 의사를 표명할지에 여야의 시선이 쏠려있다"며 "외교 일정에 영향을 주지 않는 적절한 시기를 찾게 될 것 같다"고 전했다.



앞서 이 신문은 다카이치 총리가 오는 23일 소집될 예정인 정기국회 초기에 중의원을 해산하기 위한 검토에 착수했다며 중의원 해산이 단행될 경우 조기 총선거 일정으로는 ▲ 1월 27일 선거 공시 후 2월 8일 투표 ▲ 2월 3일 선거 공시 후 2월 15일 투표 등 2가지 안이 유력하다고 지난주 금요일인 10일 보도했다.



이와 관련해 다카이치 총리는 부인도 긍정도 하지 않은 채 현지 언론의 취재 요청에 응하지 않고 있다.



자주 글을 올리던 엑스(X·옛 트위터) 계정에도 주말 내내 이에 대한 언급은 전혀 하지 않고 성인식과 이란 정세에 대한 글만 올렸다.

