아모레퍼시픽 바이탈뷰티, 온 가족용 프리미엄 홍삼 앰플 ‘명작수’ 출시

아모레퍼시픽의 바이탈뷰티가 프리미엄 홍삼 앰플 명작수를 새롭게 출시한다고 12일 밝혔다.

첨가물 없이 부드럽게 맛을 낸 액상 앰플로 홍삼의 쓴맛이 부담스러운 소비자도 편하게 즐길 수 있도록 설계됐다.

명작수는 온 가족의 활력을 위한 입문용 홍삼 앰플로 중장년층에게 호응을 얻고 있는 명작수 골드 제품의 설계를 적용했다.

명작수 골드는 2013년 출시 뒤로 누적 판매 수량 2억병과 누적 판매 금액 1조원을 기록한 제품이다.

인삼의 열매인 진생베리는 인삼에서 매년 7월 중 한 주에만 얻을 수 있는 원료로 인삼 뿌리보다 진세노사이드Re 함량이 10배가량 높은 특징을 지닌다.

특히 인삼열매의 진세노사이드는 구성과 함량이 다르기 때문에 인삼 뿌리와 함께 섭취할 경우 각각의 특성을 보유한 진세노사이드의 성분을 다양하게 경험할 수 있다.

제품에는 인삼열매 200㎎과 홍삼 지표 성분(Rg1·Rb1·Rg3·Re) 모두 10㎎이 함유돼 있다.

정상적인 면역 기능에 필요한 아연과 비타민 B2·B6·니아신(나이아신)을 담아 활력과 에너지 관리에 도움을 줄 수 있다.

명작수는 이달 12일부터 아모레몰을 통해 구매할 수 있으며 출시 뒤 일주일 동안 아모레몰 할인 혜택을 만날 수 있다.

이달 19일부터는 네이버 바이탈뷰티 공식 브랜드 스토어에서도 구매할 수 있다.

