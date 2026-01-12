아이유♥이종석, 커플룩 포착에 "다른 옷인데?"

가수 아이유와 배우 이종석이 서로 다른 장소에서 커플룩으로 보이는 옷을 착용해 화제다. 다만 아이유는 해당 옷에 대해 커플룩이 아니라고 에둘러 부인했다.

12일 연예계에 따르면 최근 온라인 커뮤니티에는 아이유와 이종석이 명품 브랜드 집업을 착용한 모습이 공개됐다.

이종석과 아이유. SNS 캡처

서로 다른 장소에서 찍힌 사진이지만 동일한 디자인으로, 커플룩으로 추정됐다.

이 옷은 약 380만원 수준으로 알려졌다.

아이유의 모습은 5일 배우 이연의 인스타그램을 통해 공개됐고, 이종석의 근황은 8일 배우 류혜영의 유튜브 채널을 통해 공개됐다.

다만 아이유는 한 누리꾼의 글에 "다른 옷인데…?"라고 커플룩이 아니라고 부인했다.

이에 누리꾼들은 "진작 헤어졌을 거 같은데" "헤어졌는가 봐. 공개연애인데 굳이 아니라고 하네" 등 반응을 보였다.

두 사람은 2022년 12월부터 4년째 열애 중이다.

이들은 당시 일본 나고야 리조트에서 2박3일간 성탄절 연휴를 함께 보낸 모습이 포착됐다.

양측은 "오랜 기간 동료로 지내다 최근 좋은 만남을 이어가고 있다"고 인정한 바 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지