BBQ, 우수 패밀리에 장려금 200만원 지원…‘상생 경영’ 확대

제너시스BBQ 그룹은 가맹점주(패밀리)와의 동반 성장을 위해 우수 매장을 선정해 지원금을 제공했다고 12일 밝혔다.

BBQ는 전국 패밀리 매장 중 △QCS(품질·청결·서비스) 관리 △고객서비스 응대 △직원 안전관리 △조리 매뉴얼 준수 등 운영 관리가 우수한 20개 매장을 선정해 200만원씩 장려금을 지원했다.

이번 지원은 현장에서 표준 운영을 실천하고, 고객 만족을 높이는 등 고객 접점에서 브랜드 신뢰를 높인 패밀리에게 감사를 전하기 위해 마련됐다. BBQ는 이를 통해 패밀리와 함께 성장하는 상생 경영을 다시 한번 실천했다.

BBQ의 상생 경영은 일회성 이벤트가 아닌 경영 원칙으로 꾸준히 실천해 왔다.

1997년에는 국내 프랜차이즈 업계 최초로 공식 협의체인 운영위원회를 출범했고, 2017년에는 동행위원회로 신메뉴 출시와 운영 제도 개선 등 주요 현안을 논의하는 구조로 발전시켰다. 2020년에는 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)으로 외식업계 전반이 큰 타격을 입자 BBQ 애플리케이션 가입자 약 260만명에게 7000원 할인 쿠폰 2장씩을 제공한 바도 있다.

BBQ 관계자는 “‘패밀리가 살아야 본사가 산다’는 경영 철학 실천과 두터운 신뢰 관계를 바탕으로 동반성장을 위한 다양한 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

