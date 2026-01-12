환율, 달러 강세·엔화 약세에 다시 1460원 위로

원/달러 환율은 12일 달러 강세와 엔화 약세가 맞물리면서 1,460원 선 위로 올라섰다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시5분 현재 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 4.6원 오른 1,462.2원이다.

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수와 원/달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스

원/달러 환율은 3.7원 오른 1,461.3원으로 출발한 뒤 상승 폭이 확대됐다.



주간 거래 장중 환율이 1,460원을 웃돈 것은 연말 종가 관리를 위한 당국의 강력한 구두개입이 있던 작년 12월 24일 이후 처음이다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 지난 6일부터 이날까지 6거래일 연속 올라 100선에 다가섰다.



현재 0.06% 오른 99.194 수준이다.



지난 9일(현지시간) 발표된 미국의 지난해 12월 실업률이 4.4%로 시장 전망치(4.5%)를 밑돈 점이 기준금리 인하 기대 축소로 이어지며 달러 강세를 자극했다.



아울러 지난주 일본의 조기 총선 가능성이 거론되면서 재정 불안 우려가 고조된 점은 엔화 약세에 영향을 미쳤다.



같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 924.46엔으로, 전 거래일 오후 3시30분 기준가인 926.14원보다 1.68엔 상승했다.



엔/달러 환율은 0.27엔 오른 158.16엔이다.

