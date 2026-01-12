도미노피자, ‘클라리넷앙상블’에 올해 첫 파티카로 피자 전달

도미노피자는 12일 청각장애인을 위한 비영리 단체 ‘사랑의달팽이’에서 진행한 클라리넷앙상블 겨울 음악 캠프에 피자를 전달했다고 밝혔다. 도미노피자 제공

도미노피자는 12일 청각장애인을 위한 비영리 단체 ‘사랑의달팽이’에서 진행한 클라리넷앙상블 겨울 음악 캠프에 피자를 전달했다고 밝혔다.

이 단체는 청각장애인을 위한 인공달팽이관 수술과 외부 장치 지원, 언어 재활 치료, 사회 인식 개선 사업 등을 펼치고 있다.

도미노피자 파티카는 피자 제조 설비가 완비된 푸드트럭으로 2008년 10월 첫 출범해 전국 방방곡곡을 찾아가 맛있는 피자와 함께 희망을 전달하고 있다.

도미노피자는 올해에도 소방관, 경찰관, 군인, 사회활동을 펼치거나 도움이 필요한 곳을 찾아가 응원과 함께 피자 나눔 활동을 전개할 예정이다.

사랑의달팽이 클라리넷앙상블은 2003년에 창단된 유소년 연주단으로 인공와우나 보청기를 착용 중인 청각장애 유소년들이 악기 연주를 통해 사회 참여 경험을 넓히는 것을 목표로 하고 있다.

도미노피자 관계자는 “앞으로도 파티카를 통해 온기가 필요한 곳 어디든 찾아가 따뜻한 피자를 전달할 테니 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 말했다.

