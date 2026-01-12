李대통령 지지율 56.8%…전주 대비 2.7%p 상승 [리얼미터]

이재명 대통령이 지난 9일 서울 종로구 청와대에서 열린 '2026년 경제성장전략' 국민보고회에서 모두발언을 하고 있다. 사진=쳥와대사진기자단

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 56.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 12일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 5일부터 9일까지(1월 2주) 전국 18세 이상 유권자 2530명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행 지지도는 56.8%로 전주 대비 2.7%포인트 올랐다.

이 대통령 지지율은 11월 1주 56.7%에서 11월 2주 54.5%로 하락한 뒤 이번 조사에서 56%대로 올라섰다.

‘잘못함’이라고 응답한 부정 평가는 37.8%로 3.6%포인트 낮아졌다. ‘잘 모름’은 5.3%였다.

지난 8일부터 9일까지 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 전주보다 2.1%포인트 상승한 47.8%, 국민의힘이 2.0%포인트 하락한 33.5%로 각각 집계됐다.

양당 지지율 격차는 10.2%포인트에서 14.3%포인트로 벌어졌다.

이어 개혁신당 4.3%, 조국혁신당 2.6%, 진보당 1.6% 등의 순이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 8.5%였다.

한편 이번 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 이 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.9%포인트, 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 각각 4.2%, 4.1%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

