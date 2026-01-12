김승현 母 “남편 구치소 수감…아이 우유 살 돈도 없었다”

유튜브 채널 '광산김씨패밀리' 화면 캡처

배우 겸 방송인 김승현 모친이 과거 남편이 구치소에 있을 때 생활고를 겪었다고 밝혔다.

김승현 어머니는 11일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서 둘째 아들에게 일자리를 알아봐달라고 했다. 김승현은 첫째 아들이다.

김승현 어머니는 남편이 은퇴를 선언했다고 하며 "엄마가 멀쩡하니 돈벌이를 해야 할 것 같다"며 아들에게 일자리를 알아봐달라고 했다.

둘째 아들은 "집에서 쉬셨으면 좋겠다. 저희가 생활할 수 있게 해드리겠다"고 말했다.

이에 어머니는 "아니다. 엄마는 집에 있으면 안 된다. 아빠가 일을 안 하면 하루종일 집에 있는데, 내가 뭐라도 해야 한다"고 했다.

둘째 아들은 "자신있냐"고 묻자 어머니는 "옛날에 공장에서 일했고 반찬 장사, 과일 장사 안 해본 게 없다"고 말했다.

또 "옛날에 공장에 불이 났을 때 얘기다 너희는 모를 거다. 너네 아빠가 구치소에 들어갔을 때 너네 우유 살 돈도 없어서 공장 등에서 일을 하며 돈을 벌었다"고 했다.

그러면서 "아빠도 뺴내야 하지 않냐. 부업까지 해서 아빠를 구치소에서 뺴냈다"고 덧붙였다.

둘째 아들은 "일자리 알아보고 말씀드리겠다"고 했고, 어머니는 "떡볶이 장사를 해도 되고 할 게 얼마나 많냐"고 답했다.

