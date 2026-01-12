‘극적 구조’ 권민아, 악플 고소 포기 “정신도 기력도 없다”

새해 첫날 극적 구조된 'AOA' 출신 권민아가 현 자신의 상태를 공유했다.

권민아는 11일 자신의 인스타그램을 통해 "영구삭제를 신청했다 아직 제게 응원의 메시지를 보내주시는 감사한 분들께 공지나 알리고 싶은 이야기들, 표현을 담아 올릴 곳이 없다 보니 다시 열게 됐다"고 밝혔다.

그는 우선 오는 23일 예정됐던 팬미팅을 취소한 것과 관련 "소속사에서 내 건강과 회복을 위해 한 결정이다. 기다려주고 기대했던 분들께 좋은 모습, 좋은 시간 함께 할 기회를 놓치게 해 죄송하다"고 사과했다.

그러면서 "신체적, 정신적 회복이 완벽히 되진 않았지만, 안간힘을 쓰고 있으니 너무 걱정하지 마라. 정신 잘 잡고 극복해서 다시 좋은 모습, 밝은 모습들 열심히 사는 모습 보여드릴 수 있게 노력하겠다"고 다짐했다.

권민아는 악플러 법적 고소에 대해선 "내가 형사고소를 먼저 해야 하더라. 솔직히 하고 싶어도 지금으로서는 그럴 정신도 기력도 없다"고 설명했다.

이어 "너무 잔인한 내용들의 댓글이나 메시지 등 제게 큰 상처가 되는 것들은 수집 해놨다. 언제든 용기 내서 진행해 볼 생각은 있다. 그러니 부디 추측성 악플은 자제 부탁드린다. 이제는 그냥 뱉는 악플조차 상처가 된다"고 부연했다.

그러면서 "무심코 뱉으신 말들이 나에게는 너무 아픈 돌 같으니 자제 부탁드린다. 나 역시 억울하다는 이유만으로 SNS에 감정적인 폭로들, 극단적인 선택의 모습들로 피로감과 충격, 상처 안 드릴 수 있게 고치겠다"고 덧붙였다.

권민아는 올해 첫 날 자칫 위험할 수 있었던 순간을 소셜 미디어에 올렸고 극적 구조됐다.

한편 권민아는 2012년 데뷔했다. 이 팀은 '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐' '짧은 치마' 등의 히트곡을 내며 한 때 인기 걸그룹 반열에 올랐다.

하지만 2109년 팀에서 탈퇴한 권민아가 2020년 이 팀에서 괴롭힘을 당했다고 주장하며 내분에 휩싸였고 이 팀은 해체했다. 권민아는 한 때 연기에 도전했고, 피부과 상담실장으로 일하기도 했다. 최근 소속사와 전속계약을 맺었다가 한 달이 안 돼 해지했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지