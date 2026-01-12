전현무, 재산 600억 소문에 “그 돈 있으면 이렇게 안산다”

KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀' 화면 캡처

방송인 전현무가 600억 재산설은 사실이 아니라고 밝혔다.

11일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 엄지인 아나운서가 박철규 아나운서의 가정 방문 멘토링에 나섰다.

이날 엄지인, 박철규, 김진웅 아나운서는 서울 중심가 아파트 시세를 알아보러 나섰다.

이 과정에서 김진웅 아나운서는 "제가 전현무 기사를 하나 봤는데, 재산이 600억이 있다고 하더라. 그것보다 훨씬 많을 것 같긴 하다"고 전현무 600억 설을 언급했다.

이에 엄지인 아나운서는 "선배 600억원이 있냐"고 거들었다. 전현무는 "어떤 기준으로 기사가 나온 것인지 모르겠지만 600억원이 있으면 이렇게 열심히 일 안 한다"고 했다.

김숙은 "서장훈 재산 2조원설처럼 막연하게 믿는 거다"고 했다. 박명수는 "전현무 600억원은 맞는 것 같다"고 해 웃음을 자아냈다.

전현무는 재차 "턱도 없다. 말도 안 된다"고 했다.

한편 최근 방송인 박나래, 유튜버 입짧은햇님 및 그룹 샤이니의 멤버 키가 모두 '주사 이모' 이 모 씨에게 진료받아 '불법 의료 행위' 의혹으로 활동을 중단했다. '주사 이모' 의혹이 확산하는 가운데 박나래, 키와 함께 '나 혼자 산다'에 출연하는 전현무의 과거 방송 장면이 다시금 주목받았다. 전현무 측은 불법 의료 행위가 아니었다면서, '주사 이모' 의혹과는 선을 그었다.

