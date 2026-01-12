美방문 여한구 통상본부장 “쿠팡 문제, 통상·외교와 분리 대응”

미국을 방문한 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 11일(현지시간) 쿠팡의 대규모 정보 유출 사태에 대해 “통상이나 외교 이슈와 구분해서 대응하는 게 필요하다”고 밝혔다.

여 본부장은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 입국하는 자리에서 취재진과 만나 “(한국 정부가) 미국의 특정 기업(쿠팡)을 타깃하거나 차별적으로 대하는 게 아니다”라고 강조했다.

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 입국하며 기자들의 질문에 답하고 있다. 뉴스1

이어 “쿠팡에서의 대규모 정보 유출과 그 이후 대처가 미흡한 부분이 문제의 핵심”이라며 “그 과정에서 비(非)차별적으로 공정하게 하고 있기 때문에, 그런 부분은 통상이나 외교 이슈와 철저히 분리 대응하는 게 필요하다”고 말했다.

미 국무부는 지난해 말 한국 국회를 통과한 정보통신망법 개정안과 입법 추진되고 있는 ‘온라인 플랫폼 법’ 등이 미국 기업을 겨냥한 규제라며 불만을 드러내고 있다. 특히 한국 국회가 쿠팡의 개인정보 유출 문제를 강도 높게 따지는 것을 두고 미국 일각에서 ‘미국 테크 기업에 대한 차별’이라고 지적하면서, 이런 움직임이 한·미 통상 마찰로 이어질 수 있다는 우려도 나왔다.

여 본부장은 미국의 반발에 대해 “우리 정책과 입법 의도를 명확하고 정확히 설명하는 게 필요한 것 같다”며 “미국 측이 오해하는 부분이 있는 것 같다”고 밝혔다.

여 본부장은 방미 기간 제이미슨 그리어 미무역대표부(USTR) 대표 및 상·하원 의원들과 만난 뒤 15일 귀국할 예정이라면서 “우리 정부의 입장이 잘 반영되고 설득되도록 국익에 중점을 두고 최선을 다하겠다”고 강조했다.

